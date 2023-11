Attività commerciale, indennizzo per cessazione definitiva

La Confesercenti Provinciale BAT comunica che sul sito web INPS è attivo il servizio che permette di concedere un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale a soggetti che svolgono una determinata attività autonoma e che non hanno ancora raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità, iscritti esclusivamente alla Gestione Commercianti e che esercitano le seguenti attività commerciali:- al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;- su aree pubbliche, anche in forma itinerante, in qualità di titolari o coadiutori.L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza se, a quella data, risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti e il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa.Sono tre le condizioni soggettive per aver accesso all'indennizzo:1. si sia cessata definitivamente l'attività commerciale, riconsegnando al Comune la licenza/autorizzazione (ove la stessa fosse stata richiesta per l'avvio dell'attività) e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di Commercio di competenza o dal Repertorio Economico e Amministrativo (REA);2. al momento della domanda di indennizzo si abbiano almeno 62 anni compiuti, se uomini, oppure almeno 57 anni, se donne;3. al momento della cessazione dell'attività per la quale è richiesto l'indennizzo, le aziende devono risultare iscritte da almeno cinque anni nella Gestione speciale commercianti.L'accesso al servizio di indennizzo per formulare la pratica di cessazione definitiva dell'attività commerciale, è pubblicata sul website INPS.Per informazioni è possibile rivolgersi alla Confesercenti Provinciale BAT 0883 888236 mail segreteria@confesercentibat.it