Nella biblioteca comunale la premiazione delle attività storiche di Trani con più di 30 e 40 anni di anzianità

L'evento promosso da Confesercenti e Comune in programma giovedì 25

Panificio Sant'Antonio

Franca Greco 1971

Le voyage

Edicola Ulisse

Zitoli fotografi da generazioni

Profumeria Piccinni

Edward donna

Edward uomo

Ferramenta Di Ruvo

Mirella

Calzaturificio Barracchia

Cartolibreria Rizzi

Cornici d'arte Matteo Tedeschi

La Fiorente

L'Amministrazione comunale di Trani in collaborazione con la Confesercenti Provinciale BAT e l'Assessorato alle attività produttive del Comune di Trani, promuove l'evento di premiazione delle attività storiche con la consegna degli attestati di riconoscimento alle 14 attività storiche di Trani con più di 30 e 40 anni di anzianità che si svolgerà giovedì 25 gennaio alle ore 15. Nell'occasione sarà presentata la Legge Regionale n. 30/2021 "Riconoscimento Attività Storiche" relativa alle modalità di iscrizione all'Albo Regionale delle Attività storiche pugliesi.Per l'occasione interverranno: Amedeo Bottaro, Sindaco di Trani; Raffaele Mario Landriscina, Vicedirettore Confesercenti Puglia; Giovanna Pizzichillo, Assessore Attività Produttive Comune di Trani.Si precisa che la Regione Puglia ha già provveduto a dicembre scorso alla cerimonia di premiazione delle attività storiche della Provincia di Barletta Andria Trani presso l'università di Foggia.Per molti commercianti di Trani, però, non è stato possibile ritirare personalmente il riconoscimento e di conseguenza hanno delegato i rappresentanti della Confesercenti Prov.le BAT presenti al ritiro della documentazione.Per dare valore a questo importante traguardo raggiunto, vicedirettore di Confesercenti Puglia, Landriscina, ha voluto organizzare a Trani, insieme alle istituzioni locali, un incontro per consegnare gli attestati personalmente ai titolari delle attività commerciali riconosciute storiche dalla Regione Puglia.Sarà compito della Confesercenti inserire tutte le attività nel Distretto Urbano del Commercio di Trani creando così un percorso turistico-commerciale delle Aziende storiche.Questo l'elenco delle attività che saranno premiate: