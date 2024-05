Dehors, mercoledì un incontro pubblico con gli esercenti

Confesercenti Provinciale BAT comunica che lo scorso 13 maggio presso il Comune di Trani si è svolta una riunione interlocutoria del Tavolo Tecnico di coprogettazione, istituito a seguito di manifestazione d'interesse su avviso pubblico, finalizzato alla stesura della Bozza di Regolamento sulle Occupazioni di spazi ed aree pubbliche, che si riferisce in particolare a quelle effettuate con dehors.Durante l'incontro è stata presentata, per approvazione, la suddivisione del territorio comunale in Ambiti e, all'interno di essi, i Contesti specifici per caratteristiche storiche ed urbane.Pertanto si invitano gli esercenti pubblici esercizi di Trani a partecipare all'incontro che si terrà mercoledì 29 maggio 2024 alle ore 15.00 presso la sede di Confesercenti Provinciale BAT situata in via Malcangi, 197 per discutere su quanto illustrato durante la riunione del tavolo tecnico.All'incontro parteciperanno l'ing. Andrea Ricchiuti, dirigente Area Urbanistica Demanio ed Ambiente, Giovanna Pizzichillo, assessora alle attività produttive del Comune di Trani e l'arch. Angelo Ricchiuto, tecnico incaricato dal Comune di Trani per il supporto alla redazione del nuovo regolamento.