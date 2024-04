Problematiche dehors, Confesercenti e Confcommercio convocano incontro con gli esercenti

Powered by

Confesercenti e Confcommercio Trani hanno ricevuto sollecitazione di intervento relative alle note vicende di colleghi che stanno ricevendo in questi giorni ordinanze di sgombero dei propri dehors.Per cui si invita gli esercenti pubblici esercizi di Trani all'incontro sulle problematiche relative all'occupazione del suolo pubblico con dehors.L'incontro si terrà mercoledì 17 aprile 2024 alle ore 16:00 presso la sede di Confesercenti di Trani in via Malcangi, 197.- Mario Landriscina, Direttore Confesercenti Provinciale BAT- Mino Acquaviva Presidente Confcommercio Trani