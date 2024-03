Questione verde pubblico e abbattimenti: “È fondamentale aprire un dialogo con l’amministrazione”

, letornano, ancora una volta, asu unaalquantoe attuale.Questa voltaè la, oramai spoglia, di, dove le associazioni locali:Associazione Esposti Amianto, sonocon cartelloni e manifesti perLaè ancora la stessa, una serie die operazioni sul verde previste, stando a quanto detto dalle varie associazioni,: ", come in piazza Plebiscito, e in corso De Gasperi".che, anche in relazione alle recenti, si rivela estremamenecon l'amministrazione che… prima esisteva la consulta ambientale… abbiamo chiesto più volte la convocazione per discutere il piano di abbattimenti, ma ciò non è avvenuto" queste le parole, ai nostri microfoni, di Mariagrazia Cinquepalmi, Oikos.… Per procedere al taglio degli alberi è necessario effettuare le prove di trazione… ogni taglio di alberi deve essere accompagnato dalla relazione di un agronomo esperto".Si pone anche uno: "abbiamo fermato l'abbattimento a novembre perché non era accompagnato dalla relazione di un agronomo esperto", taglio eseguito poi a febbraio con una relazione che le associazioni scese in piazza definiscono "alquanto discutibile".Altrasulla quale è statoè stata quella di, di cui si è parlato solo pochi giorni fa. Anche la suddetta piazza caratterizzata dalla presenza iconica di pini: "Se si dovesse operare senza criterio il risultato sarebbe lo stesso, per quanto la piazza sia indecente… vannoche, stando all'esame di trazione,".La domanda sorge spontanea: quale potrebbe essere l'azione giusta da compiere, ad esempio, per piazza Gradenigo? "Andrebbe rimossa la pavimentazione e livellato con uno stabilizzato, come fatto in molti parchi… lo stabilizzato permette agli alberi di conservare acqua piovana" risponde la Cinquepalmi.Colle associazioni sollevano anchee delle zone di ombra: "il patrimonio arboreo della nostra città è costituito per lo più da pini, tagliandoli perderemmo una consistente parte del verde pubblico e nascerebbero problemi inerenti a purificazione dell'area, mancanza di zone d'ombra, soffrendo maggiormente il calore".Un, possiamo definirealla base della richiesta delle associazioni, "tutti gli alberi possono cadere, non esistono alberi sicuri al 100%, ma per stabilire gli abbattimenti occorre rispettare i criteri".Ladi oggi ha vistoe grande interesse, "abbiamo… i cittadini stessi chiedevano di firmare. Senz'altro continueremo a manifestare".