A Trani l’ANGET ha celebrato la festa delle Armi del Genio e delle Trasmissioni

Ieri 23 giugno 2024, nel Santuario Madonna di Fatima si è celebrata l'Eucarestia in ricorrenza della festa delle Armi del Genio e delle Trasmissioni. L' evento è stato organizzato dall' A.N.G.E.T. "Associazione Nazionale Genio e Trasmettitori" Sez. di Trani. Ha officiato la S. Messa Padre Sabino Diaferia e Don Peppino La Penna, alla presenza delle Autorità Militari e Civili della città di Trani.Il Cav. Leonardo Leonetti, presidente della sezione ANGET di Trani al termine del tradizionale rito ha ripercorso i tratti della storia e degli eventi delle Armi del Genio e delle Trasmissioni, ricordando che l'Arma del Genio è una pedina fondamentale, versatile e sempre risolutiva in grado di intervenire in qualsiasi emergenza in Italia e all'estero, con grande perizia e altruismo. Inoltre, ha ringraziato il parroco Padre Sabino Diaferia per aver permesso di celebrare la ricorrenza, don Peppino Lapenna per la sua continua disponibilità nei confronti del sodalizio, la dott.ssa Irene Cornacchia in rappresentanza del Sindaco di Trani le autorità civili e militari e le associazioni intervenute, al termine un socio dell'A.N.G.E.T ha recitato la preghiera del Geniere.Don Sabino ha ringraziato e salutato tutti gli intervenuti ed ha fatto una riflessione sul Santuario della Madonna di Fatima che è stato il primo Santuario costruito e dedicato alla "Madonna di Fatima" per diffondere il suo culto, situato nei pressi della caserma è un luogo dove i militari si fermano per ringraziare il Signore.Al termine della S. Messa, il cav. Leonetti ha consegnato alla dott.ssa Cornacchia la tessera di socio simpatizzante.È stata una cerimonia breve ma intensa che testimonia oggi la storia di ieri e alla quale assistere è sempre una grande emozione