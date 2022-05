È nata Tranensis, i fondatori: "Vogliamo ricreare Trani attraverso la sua storia , la sua cultura, la sua gente"

Cosa accomuna alcuni insegnanti, un ingegnere della comunicazione, un muratore, un carabiniere, un consulente per una multinazionale sparsi per lo Stivale? Essere tranesi, anzi "Tranensis".I nove giovani - Alfredo Cavalieri, Francesco Squatriti, Luciano Pappalettera, Roberto Mangialardo, Maurizio Di Reda, Riccardo Muciaccia, Carlo Rosito e Luigi Di Filippo che lunedì scorso nell'auditorium della chiesa di San Magno hanno presentato ufficialmente alla Città questa nuova associazione - hanno individuato parole come chiavi d'azione, l'una funzionale , anzi, incastonata nell'altra: cultura, tradizione, collaborazione, storia , radici, cittadinanza.Sentendo gli interventi di ognuno , programmati negli aspetti che insieme hanno in animo di approfondire, ne sono emerse altre, affiorate da un dialogo introdotto dalla giornalista e operatrice culturale Stefania De Toma: responsabilità, quella che questi giovani professionisti sentono fortemente per il futuro di Trani; passione, profonda e piena di energico spirito di iniziativa, ma anche ri-creazione, nel senso autentico di una nuova creazione del modo di essere tranesi e di immaginare la propria Città .Ricreata, già, rigenerata attraverso l'anima, l'azione, il cuore, l'orgoglio di appartenenza dei propri cittadini , a partire da se stessi ma - come hanno sottolineato a più riprese - con il coinvolgimento di tutti. Nessun limite di età, di grado d'istruzione, di credo politico o religioso, nè tantomeno di genere, benchè la squadra di partenza sia tutta al maschile : un caso, una chat di amici durante la pandemia, la consapevolezza di un amore comune e di energia da sprigionare, le nuove possibilità di azione e condivisione amplificate proprio dal lockdown attraverso il web che riducono gli ostacoli delle sedi lavorative dislocate in giro per l'Italia.E così è nata un'idea bella, di quelle che sanno di buono, con percorsi all'insegna della condivisione e valorizzazione delle risorse da investire in Trani: la propria storia straordinaria da vivere attraverso letture diffuse, passeggiate, il recupero di riti e tradizioni abbandonate e ancora attraverso i personaggi che l'hanno attraversata nei secoli, la musica da condividere nei luoghi più suggestivi - a partire dalle rive del mare, magari al suono del sole che sorge o tramonta - la gastronomia, l'identità linguistica del dialetto. Tutto da realizzare a partire da incontri periodici di quartiere, per conoscere e conoscersi - con un'attenzione particolare alle risorse giovanili che possano davvero essere esaltate e con cui "fare squadra"- condividere idee , esigenze, quasi un laboratorio itinerante e diffuso con l'obiettivo comune di una Trani più ricca dentro, più degna della propria bellezza, della propria storia, della propria gente, ma anche delle proprie arti e dei propri mestieri.L'audacia è grande, eccola, un'altra parola chiave: ma possibile attraverso la condivisione con quanti più "tranensis" possibile, in un'azione che col tempo faccia sentire tali tutti i cittadini, con tutrta la potenza che la scelta di un nome antico porta con sè. Nel frattempo le adesioni ( solo 10 E di quota annuale per una tessera per una cassa che sarà gestita all'insegna della massima trasparenza, specificano i fondatori del sodalizio), le idee,, le condivisioni, viaggiano attraverso i contatti Facebook e Instagram ("Tranensis") e l'indirizzo di posta elettronica tranensis@gmail.com.