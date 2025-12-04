Associazione Il Giardino di Gloria: a Trani uno spettacolo che ha parlato di parità. <span>Foto Credits</span>
Associazione Il Giardino di Gloria: a Trani uno spettacolo che ha parlato di parità. Foto Credits
Associazioni

Associazione Il Giardino di Gloria: a Trani uno spettacolo che ha parlato di parità

"La Principessa della Torre" tra emozioni, riflessioni e un dibattito sulla parità di genere

Trani - giovedì 4 dicembre 2025 6.45
Il 30 novembre 2025 è andato in scena lo spettacolo dei burattini "La principessa della Torre", l'evento finale di un percorso laboratoriale che ha coinvolto bambini e bambine dell' Associazione Il Giardino di Gloria. Grazie al bando "Futura: la Puglia per la parità", è stato possibile realizzare un progetto ambizioso: parlare di parità di genere dal punto di vista dei bambini e delle bambine. Al termine dello spettacolo, che è valso il premio oscar ai piccoli protagonisti, importanti ospiti si sono avvicendate nel dibattito sul tema, che si è rivelato un percorso di accompagnamento ad una maggiore comprensione e consapevolezza del fenomeno.

La dottoressa Rosangela Paparella - Coordinatrice del centro Anti discriminazioni MonDi, infatti, ci ha parlato di discriminazioni e come, ancora oggi, pregiudizi e stereotipi sulle donne ne impongono scelte e desideri, mentre la dottoressa Giovanna Capurso - Responsabile del Centro Antiviolenza Save di Trani ha illustrato come la cultura della sopraffazione di un genere sull'altro conduce alle varie forme di violenza contro le donne. A chiudere il dibattito è stata poi l'Avvocata Antonella Faieta - Presidente del Telefono Rosa Nazionale- che ci ha mostrato come anche il codice penale si sia modificato nei decenni per giungere a leggi più giuste a tutela delle donne, non solo in un'ottica punitiva dei reati, ma anche di prevenzione. Una questione culturale, dunque, non un'emergenza sociale. Un fenomeno sistematico sorretto dalla cultura patriarcale che permea ancora oggi tutti gli strati della società, dai piccoli gruppi alle grandi istituzioni.

Un cenno anche al movimento femminista che non chiede altro che parità per tutte e per tutti, in un'ottica di equilibrio tra i sessi, libero dai pregiudizi e dagli stereotipi che imprigionano donne e uomini. Un cammino che riguarda tutti e tutte verso un mondo equo e scevro dalla mentalità della sopraffazione e dalle dinamiche del potere del più forte. Uno sguardo d'insieme sulla realtà attuale e su ciò che ognuno di noi nel suo piccolo può fare per giungere ad una vera e propria "rivoluzione culturale" a partire dai bambini e dalle bambine a cui viene insegnato il ruolo preimpostato che ci si aspetta da loro. Una proposta che permetta di poter esprimere desideri e vederli realizzati, per vivere "un mondo in cui ognuno possa essere semplicemente ciò che è", recita la Principessa Margherita.

A moderare il dibattito la presidente del giardino di Gloria Mariastella Bonaventura e la coordinatrice Nunzia Musicco, autrice, insieme ai bambini e alle bambine dello spettacolo. Presenti ed emozionati anche i volontari dell'associazione che hanno prestato la loro opera a supporto del laboratorio e dello spettacolo. Grandi emozioni, sorrisi e pianti di commozione sono arrivati dal pubblico composto di famiglie, bambine e bambini, tecnici del settore.
Associazione IL GIARDINO DI GLORIAAssociazione IL GIARDINO DI GLORIAAssociazione IL GIARDINO DI GLORIAAssociazione IL GIARDINO DI GLORIA
  • Associazioni
Altri contenuti a tema
Tradizione e Risate, l'associazione Tranensis celebra il Maestro Enzo Guacci Eventi e cultura Tradizione e Risate, l'associazione Tranensis celebra il Maestro Enzo Guacci Grande affluenza di pubblico in Piazza Tommaselli per la serata conclusiva di "E...state '25 con Enzo" ed il vernacolo tranese
I sorrisi che curano: "L’Albero del Sorriso" celebra 10 anni di clownterapia a Trani I sorrisi che curano: "L’Albero del Sorriso" celebra 10 anni di clownterapia a Trani Nel prossimo fine settimana l'associazione invita tutta la cittadinanza a partecipare per condividere sorrisi, emozioni e storie che curano. Il programma
Continua senza sosta il lavoro  dell'associazione ContestoLab di Trani, Bisceglie e Ruvo di Puglia Continua senza sosta il lavoro  dell'associazione ContestoLab di Trani, Bisceglie e Ruvo di Puglia Tra le tante iniziative e attività in corso è ripartita anche la formazione, indispensabile per essere comunità
L'associazione "ProssimaMente" si è presentata a Trani, non senza polemica L'associazione "ProssimaMente" si è presentata a Trani, non senza polemica Obiettivo della associazione diventare un punto di riferimento per il territorio, ma lo sarà anche da un punto di vista politico?
"Passi e emozioni": a Trani il Nordic walking si fa lungo le spiagge e in campagna "Passi e emozioni": a Trani il Nordic walking si fa lungo le spiagge e in campagna L'associazione tranese combina sport, salute, cultura e ambiente
A Trani l’ANGET ha celebrato la festa delle Armi del Genio e delle Trasmissioni A Trani l’ANGET ha celebrato la festa delle Armi del Genio e delle Trasmissioni Ricorrenza del 106° anniversario della battaglia del solstizio
Questione verde pubblico e abbattimenti: “È fondamentale aprire un dialogo con l’amministrazione” Attualità Questione verde pubblico e abbattimenti: “È fondamentale aprire un dialogo con l’amministrazione” Tornano a manifestare le associazioni locali
Consulta per le Pari Opportunità e Politiche di Genere, si raccolgono le candidature Attualità Consulta per le Pari Opportunità e Politiche di Genere, si raccolgono le candidature Le associazioni operanti sul territorio hanno tempo fino alle ore 24 di venerdì 1 dicembre 2023
Prorogata dal 6 all'8 dicembre la mostra sulle spose nel Novecento a san Luigi
3 dicembre 2025 Prorogata dal 6 all'8 dicembre la mostra sulle spose nel Novecento a san Luigi
Domani allerta arancione in Puglia, attese piogge e temporali
3 dicembre 2025 Domani allerta arancione in Puglia, attese piogge e temporali
Truffa da 47.500 euro con finto maresciallo: sette persone ai domiciliari su ordine del Gip di Trani
3 dicembre 2025 Truffa da 47.500 euro con finto maresciallo: sette persone ai domiciliari su ordine del Gip di Trani
Oggi è la Giornata Internazionale delle persone con disabilità e l’assistenza specialistica scolastica?
3 dicembre 2025 Oggi è la Giornata Internazionale delle persone con disabilità e l’assistenza specialistica scolastica?
Suoli degradati, il M5S sollecita il Comune di Trani a partecipare al bando regionale per la rinaturalizzazione
3 dicembre 2025 Suoli degradati, il M5S sollecita il Comune di Trani a partecipare al bando regionale per la rinaturalizzazione
Architettura e il benessere: a Trani il secondo appuntamento del Rotary Educational
3 dicembre 2025 Architettura e il benessere: a Trani il secondo appuntamento del Rotary Educational
L’Asd Trani si avvicina alla vetta: Warriors Bari battuto in rimonta 3-2
3 dicembre 2025 L’Asd Trani si avvicina alla vetta: Warriors Bari battuto in rimonta 3-2
Il Movimento Etica & Politica insiste: "Accesso agli atti per le nomine ad personam "
3 dicembre 2025 Il Movimento Etica & Politica insiste: "Accesso agli atti per le nomine ad personam"
SPI CGIL Trani: "Non farti ingannare " dalle truffe
3 dicembre 2025 SPI CGIL Trani: "Non farti ingannare" dalle truffe
"Caterinette nel Cuore 2026 ": appello alla città di Trani
3 dicembre 2025 "Caterinette nel Cuore 2026": appello alla città di Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.