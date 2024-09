"Passi e emozioni": a Trani il Nordic walking si fa lungo le spiagge e in campagna

Una disciplina sportiva legata allo sci e che a Trani prende il profumo del mare e della campagna: ilha le sue origini negli anni '30 in Finlandia come metodo di allenamento fuori stagione degli sciatori di sci di fondo, e fu infatti un allenatore svedese negli anni sessanta a portarlo in Italia per i nostri fondisti. Nella Città esiste un'associazione dal nome poetico, che si chiama, sede distaccata di quella nazionale che è a Bologna.Ne fa parte un numero sempre crescente di appassionati di tutte le età che condivide sentieri della bellissima campagna di Trani e passeggiate al tramonto sulle spiagge, accompagnati da suoni che non siano che quelli della natura, dal frinire delle cicale allo sciabordio delle onde, scandito dal ritmo regolare dei passi e dei bastoncini, rendendo i benefici del Nordic walking non solo efficaci per il fisico ma anche per la mente e il cuore e le emozioni: perché un tipo di camminata comoda ma performante svolta in compagnia e all'aria aperta non può che essere positiva sotto ogni aspetto.Praticare il Nordic Walking significa allenarsi potenziando la semplice camminata per mezzo di appositi bastoncini che con la loro spinta sul terreno comportano il coinvolgimento di quasi tutta la muscolatura corporea."A dispetto del suo nome, - ci spiegache insieme aè portavoce della associazione - è un tipo di camminata che può essere praticata ovunque e soprattutto da chiunque, perché il contributo dei bastoncini permette di alleggerire notevolmente il carico sulle articolazioni delle gambe e sulle vertebre lombari, allenando contemporaneamente quasi tutti i nostri muscoli, esattamente come il nuoto. L'uso dei bastoncini inoltre rende questa attività, inquadrata dal CONI nella Federazione Atletica Leggera, particolarmente adatta a chi ha problemi di deambulazione, mentre il particolare movimento della mano e del piede, ha effetti benefici scientificamente riconosciuti sull'apparato cardiovascolare". "Ci piace pensare - aggiunge Teresa De Vito, proprio in questi giorni a Trento per un corso di formazione - che la formula magica del Nordic Walking sia quella di abbinare ai numerosi effetti benefici della camminata, una conoscenza e una consapevolezza sempre più approfondita del nostro territorio cui l'associazione dedica molta attenzione; infatti ai classici allenamenti infrasettimanali, vengono abbinate uscite domenicali che permettono di apprezzare la bellezza e la varietà dei paesaggi naturali intorno alla città di cui non sempre ci si rende conto".Proprio perché sempre più consapevoli e grati della bellezza che pervade questo territorio dal mare alla campagna, lo scorso 1° settembre gli associati di Trani hanno organizzato una pulizia del litorale sulla Penisola di Colonna, spesso teatro degli allenamenti, come una sorta di restituzione alla natura per il bello che ci regala e non sempre sappiamo apprezzare. Dunque, una formula bellissima in un connubio di ambiente, sport, cultura, territorio: "A passi per il nostro corpo cerchiamo sempre di abbinare emozioni per la nostra mente" .