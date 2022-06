L'associazione Tranensis scende in piazza: lunedì un incontro con i cittadini

In piazza della libertà la presentazione del primo calendario delle iniziative

L'associazione culturale "Tranensis" scende in piazza per conoscere e farsi conoscere dai cittadini con il calendario degli eventi previsti in questi primi mesi.Lunedì 20 giugno dalle ore 19,30 sarà presente uno stand con i fondatori dell'associazione che illustreranno il calendario delle iniziative dell'estate 2022 e raccoglieranno le impressioni e i desideri di chiunque vorrà dire la sua, dando la possibilità di iscriversi all'associazione.