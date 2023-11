Consulta per le Pari Opportunità e Politiche di Genere, si raccolgono le candidature

In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale numero 5 del 7 marzo 2023, sono aperti i termini dell'avviso pubblico finalizzato alla raccolta di candidature per nomina della componente associativa della consulta per le pari opportunità e le politiche di genere.Per la partecipazione all'avviso (scadenza alle ore 24 di venerdì 1 dicembre 2023) le associazioni operanti sul territorio comunale, con almeno due anni di comprovata operatività nel perseguimento degli obiettivi delle pari opportunità e dell'uguaglianza di genere, che intendano proporre una candidatura per far parte della componente associativa della consulta per le pari opportunità e le politiche di genere, dovranno inviare apposita istanza specificando nell'oggetto "".Sul sito istituzionale del Comune di Trani è possibile scaricare il bando completo, con regolamento ed allegato per presentare una candidatura.