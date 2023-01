Rinnovo delle cariche nella sezione di Trani del Movimento Federalista Europeo

Il 2023 si apre per la sezione tranese del MFE con il tradizionale rinnovo delle cariche. Ricordiamo che Il Movimento Federalista Europeo è stato fondato a Milano nel 1943 da Altiero Spinelli, che aveva individuato nella battaglia per la creazione della Federazione europea, cioè degli Stati Uniti d'Europa, lo scopo prioritario della lotta politica per affermare stabilmente nel Vecchio continente la pace, la libertà, la democrazia e la giustizia sociale.Il MFE non è né un partito né un semplice gruppo di pressione. La sua lotta segue la linea tracciata dal Manifesto di Ventotene (1941). Il MFE vuole unire e non dividere le forze favorevoli all'unità europea e, per garantirsi l'autonomia culturale, politica, finanziaria ed organizzativa, basa la sua esistenza sull'autofinanziamento e sul lavoro volontario dei militanti.Sul piano della lotta politica, il MFE rifiuta la violenza come metodo di lotta politica. Battendosi per la creazione di un nuovo assetto di potere in Europa e non per conquistare dei poteri esistenti, esso non partecipa alle elezioni, né rappresenta interessi corporativi o stabilisce discriminanti ideologiche.È confermato segretario della sezione il dott. Gianfranco Matichecchia.È confermato tesoriere il dott. Antonio Notarpietro.Membri del direttivo:Vincenzo PosaUmberto Di BariSavino LeonettiAntonio NugnesGianni De IuliisVito SantoroGiuseppe LauroraLa sezione tranese nasce a ottobre 2021 ed è una delle più numerose e attive a livello nazionale. Nei suoi anni di attività è stata particolarmente feconda nel territorio di sua competenza, organizzando una serie di iniziative pubbliche che hanno riscosso notevole successo di pubblico e profonda attenzione da parte dei media e delle istituzioni locali e nazionali. Addirittura ci sono stati contatti con intellettuali e politici internazionali. A Trani si è svolto l'Ufficio del Dibattito, una sorta di Congresso tematico in cui si sono affrontati temi come la demografia e la geopolitica. La Sezione tranese l'ha organizzato con abilità e competenza, accogliendo intellettuali e attivisti da ogni parte d'Italia.Una delle caratteristiche più peculiari della sezione tranese riguarda la composizione dei suoi iscritti. In particolare, gli aderenti rivelano una feconda e interessante eterogeneità culturale, professionale, sociale, anagrafica e politica. Proprio dal punto di vista politico, essi provengono da diverse e spesso antitetiche aree, evidenziando rispetto alle singole questioni, sensibilità differenti e punti di vista cangianti. Tale pluralismo è spesso stato sinonimo di ricchezza, di senso critico, di estrema profondità intellettuale nella trattazione delle singole questioni. Memorabile a riguardo un convegno sulla guerra in Ucraina, tenutosi a giugno 2022, che ha visto la partecipazione del prof. Luciano Canfora.Infine, si ricorda che è aperto il tesseramento per aderire al MFE – Sezione di Trani.È sufficiente contattare il segretario o il tesoriere o uno qualsiasi dei membri del Direttivo tranese. Si può fare riferimento al seguente cell: 3404168022 o ai seguenti link:https://www.instagram.com/kantoine98/https://www.facebook.com/Antoine98