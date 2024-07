Articolo97 chiede l'installazione di corpi illuminanti in via Falcone e Borsellino

Il movimento civico Articolo97 di Trani ha protocollato una richiesta per l'implementazione dei dispositivi illuminanti di via Falcone e di via Borsellino, facendo seguito alle numerose segnalazioni e lamentele degli abitanti e dei commercianti della zona e dopo diversi riscontri con alcuni tecnici.La richiesta è uno degli atti conclusivi della petizione denominata "Via Falcone Si Cura" che lo stesso movimento aveva organizzato a marzo 2023 raccogliendo oltre 500 firme.L'istanza è stata inviata alla City Green Light (la società che si occupa del sistema di illuminazione pubblica della Città di Trani), al Sindaco, ai dirigenti ed assessori competenti e al Comandante della Polizia locale.Per l'area su cui insistono le suddette vie, lunghe in totale quasi due chilometri, si chiede un urgente intervento di installazione di dispositivi illuminanti sul lato della ferrovia, al fine di migliorarne la visibilità e la sicurezza.Attualmente la visibilità è talmente scarsa da mettere in pericolo l'incolumità di chi passeggia, attraversa o semplicemente transita in quell'area su cui insistono tante abitazioni, un palazzetto dello sport e diverse attività commerciali. Ci sono già stati gravi incidenti che hanno coinvolto pedoni, automobilisti e motociclisti, pertanto ci si aspetta, in un'azione sinergica e condivisa dalla City Green Light e dalla Pubblica Amministrazione, un rapido riscontro che metta in sicurezza quell'area molto trafficata.Qualora gli impianti da installare prevedano tempi di esecuzione troppo lunghi, Articolo97 chiede di dare priorità e urgenza ai tratti compresi tra la rotonda del sottovia di via Pozzo Piano e l'incrocio con via Trombetta.