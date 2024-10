Sottopasso di via Corato, Articolo97: "Il Pd risponda alla sostanza"

L'intero establishment del PD interviene su un comunicato del Movimento Articolo 97 – Liberi e Trasparenti, non si sa bene se per rettificare quanto diramato ovvero per stigmatizzare l'attività di un movimento civico che, nella sostanza, ha semplicemente riferito una verità inconfutabile, ossia la destinazione di un importo che originariamente rientrava nei progetti per l'attraversamento della linea ferroviaria dal quartiere stadio al centro città di Trani per poi essere impiegato nella esecuzione dei lavori per una scuola. L'altra verità inconfutabile è che dei lavori per il sottovia e per il prolungamento della stazione, più volte annunciati, non se ne sente più parlare.Nessuno ha parlato di illegittimità del "diverso utilizzo" della somma ma la critica sulle scelte di indirizzo dovrebbe essere ancora consentita in questo paese. Un movimento civico può affermare che tale cifra avrebbe potuto consentire l'esecuzione urgente del sottopasso della stazione ferroviaria per evitare ai cittadini del quartiere stadio di rimanere tagliati fuori dalla città durante il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori del sottovia di Via Corato?Invece di gettare fango su un movimento civico, l'intellighenzia del PD dovrebbe spiegare ai cittadini perché dal febbraio 2020 non sono ancora iniziati i lavori del sottovia di Via De Robertis e, soprattutto, perché si è scelta la complessa strada di un progetto faraonico di cinque milioni di euro invece di procedere al semplice prolungamento del sottopassaggio della stazione ferroviaria.Naturalmente è colpa di RFI, anzi del movimento civico Articolo 97. Il movimento civico auspica maggiore trasparenza e condivisione delle scelte strategiche per la città.