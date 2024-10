Articolo97: "Un milione e mezzo ballerino: prolungamento del sottopassaggio della stazione o ricostruzione della scuola Papa Giovanni XXIII a Trani?"

Il milione e mezzo ballerino. In data 30.12.2013 il Comune di Trani contraeva con Cassa Depositi e Prestiti un mutuo di euro 1.500.000,00, avente ad oggetto "riorganizzazione dei sottoservizi lungo via De Robertis – via Togliatti" ai fini della realizzazione del sottovia pedonale e carrabile (delibera di Giunta Comunale n. 303 del 17.12.2013).In data 25.02.2020 il Comune di Trani sottoscriveva una terza appendice di convenzione con RFI in virtù della quale quest'ultima assumeva ogni onere e spesa per la realizzazione del sottovia, ivi compreso i sottoservizi, rimanendo a carico del Comune un contributo di euro 388.670,00.Con delibera n.75 del 04.06.2021, la Giunta Comunale di Trani, dato atto che la somma presa a mutuo non doveva più essere impiegata per i sottoservizi deliberava il "diverso utilizzo" della stessa per essere impiegata come cofinanziamento per la progettazione definitiva-esecutiva e per l'esecuzione dei lavori del prolungamento dell'attuale sottopassaggio pedonale della stazione e della riqualificazione delle aree ubicate presso la stazione di Trani, detratto il compenso ai tecnici del progetto dei sottoservizi comunque redatto ed il contributo a carico del Comune determinato nella convenzione.Non si sa se e quando e come verranno realizzati gli anzidetti lavori del prolungamento dell'attuale sottopassaggio della stazione verso Via del Ponte Romano ma la Giunta Comunale di Trani deliberava di utilizzare il residuo importo di euro 1.031.330,00 a tal fine, nell'ambito di un più vasto progetto per un importo di euro 5.000.000,00.Abbiamo appreso, però, che la Giunta Comunale di Trani, con delibera n.52 del 28.06.2024, avente ad oggetto l'intervento di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione in situ dell'edificio scolastico "Papa Giovanni XXIII", al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie alla totale copertura dell'intervento, ha attinto al predetto mutuo erogato nel 2013 e già oggetto di destinazione per l'intervento del sottopassaggio della stazione ferroviaria, "per via della mancata realizzazione dell'investimento originario, le cui risorse sono già confluite in avanzo di amministrazione e applicate al bilancio di previsione 2024-2026".Il prolungamento del sottopassaggio della stazione ferroviaria verso Via del Ponte Romano poteva essere una soluzione immediata per i pedoni in vista della chiusura per lavori di Via S. Annibale Maria di Francia.