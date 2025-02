I dubbi di Articolo97 sulla trasparenza del Distretto Urbano del Commercio di Trani

Con delibera n.136 dell'11.12.2023 la Giunta Comunale di Trani deliberava di approvare un progetto di rimodulazione per l'attività di interventi del Distretto Urbano del Commercio (D.U.C.) volti alla realizzazione di azioni di promozione finalizzate esclusivamente alla rivitalizzazione della rete distributiva e ad aumentarne l'attrattività nonché di demandare al Dirigente dell'Area Urbanistica Demanio ed Ambiente l'adozione degli atti consequenziali alla presente approvazione.Nell'anzidetta delibera si fa riferimento a somme impiegate per le attività del DUC pari ad € 250.000,00. Il manager del DUC di Trani ha recentemente presentato un video promozionale facendo il bilancio delle attività svolte.Siamo scettici circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati a livello regionale poiché è sotto gli occhi di tutti la disastrosa situazione del commercio e della città a Trani in generale, sono recenti anche le dimissioni del rappresentante di Confcommercio e la chiusura di tanti esercizi commerciali.Più che sentire il bilancio delle attività del DUC, il Movimento Articolo97 – Liberi e Trasparenti chiede il motivo per il quale i bilanci di questi anni di operatività non siano stati pubblicati sul sito web del Distretto Urbano del Commercio che non prevede una sezione per la trasparenza da cui poter visionare o estrarre copia.Quanti e quali sono i finanziamenti erogati ed incassati, quali sono le opere e le azioni effettivamente svolte da questo soggetto ibrido tra pubblica amministrazione e rappresentanti delle categorie del commercio?Parliamo del DUC senza fare bilanci, ma ne abbiamo già richiesto copia tramite PEC a diversi organi preposti e siamo in attesa di un riscontro..Che cos'è il D.U.C. Distretto urbano del Commercio?Si tratta di uno strumento di promozione del commercio introdotto dalla legge regionale 16 aprile 2015 n. 24 "Codice del Commercio" che all'art.13 prevede la creazione di distretti fondati su accordi fra amministrazione comunale, associazioni di operatori, associazioni di categoria maggiormente rappresentative e altri soggetti interessati, volti a sviluppare una gestione coordinata delle aree commerciali in grado di sviluppare sinergie con attività paracommerciali ed extracommerciali, nonché con altre funzioni urbane di natura pubblica e privata.La Giunta Regionale, con delibera n. 1640 del 26/10/2016, approvava un protocollo di intesa ed una scheda progettuale per la costituzione dei DUC in numerosi Comuni pugliesi, tra i quali vi è anche il Comune di Trani.Le finalità del DUC venivano espressamente indicate: migliorare i luoghi di interesse commerciale, enogastronomico, della produzione artistica e creativa anche attraverso lo sviluppo dei servizi di accoglienza del turista; valorizzare i centri urbani e le periferie anche attraverso la realizzazione di spazi, oggetti e prodotti creativi capaci di attrarre i turisti; contrastare la desertificazione dei centri storici quali zone delle città a tradizionale vocazione commerciale; valorizzare le associazioni di imprese già costituite, dei distretti urbani del commercio come disciplinati dal R.R. 15/2011, delle associazioni di via quali centri commerciali naturali ivi compresi i mercati su aree pubbliche; favorire l'innovazione tecnologica anche attraverso l'e-commerce e attraverso sistemi di sicurezza innovativi; sostenere i progetti che contribuiscono alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali; promuovere azioni di riqualificazione professionale degli addetti, operatori e dipendenti.Sono stati emessi tre bandi attraverso i quali i DUC hanno incamerato finanziamenti per soddisfare le predette finalità. L'Osservatorio regionale per il Commercio, in data 18.09.2023, ha fissato anche degli obiettivi prioritari: valorizzazione dei recenti riconoscimenti delle attività storiche e di tradizione della Puglia; erogazione di contributi, attraverso i DUC, agli esercizi di vicinato che effettuano investimenti in termini di arredi, attrezzature, opere edili e impiantistiche, programmi informatici e software; premialità per il coinvolgimento nei DUC di altri soggetti o associazioni di categoria; organizzazione di servizi di accompagnamento e di formazione destinati agli esercizi di vicinato; stimolare la realizzazione di servizi comuni innovativi.