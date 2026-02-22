Trani, Alessandro Moscatelli (ART.97) scende in campo: «Libre, trasparenti come non mai e fuori dalle logiche di palazzo»

Gestione Rifiuti: Netta bocciatura del "porta a porta" attuale, ritenuto inefficace e costoso. La proposta vira verso isole ecologiche intelligenti e la chiusura del ciclo dei rifiuti tramite un termovalorizzatore di ultima generazione a livello territoriale (sul modello di Copenaghen o Roma).

La politica che nasce dal basso non aspetta il permesso dei vertici regionali, né si lascia imbrigliare nelle strategie dei "signorotti" locali. È questo il messaggio dirompente emerso lo scorsoa Trani, durante la presentazione ufficiale dell'come candidato sindaco per il movimento civico. L'iniziativa rappresenta una sfida aperta al sistema partitico tradizionale, ponendosi come un'alternativa pura, nata dall'associazionismo e dal desiderio di partecipazione attiva dei cittadini che, dal 2019, portano avanti battaglie concrete per il territorio.L'evento, tenutosi nella sede di via De Robertis, ha chiarito i motivi della corsa in solitaria.e i rappresentanti del movimento,, hanno ripercorso i mesi di confronto al tavolo del centrodestra, descrivendoli come un'esperienza deludente. «Abbiamo speso mesi ad aspettare una sintesi che non arrivava mai perché si faceva "melina"», ha dichiarato Moscatelli con la consueta franchezza. «Si aspettavano ordini dall'alto, dai consiglieri regionali, mentre noi volevamo parlare di programmi. Non ci sto a restare fermo mentre la vecchia politica gioca sui nomi: io scendo in campo per la città».La proposta disi fonda su una visione di amministrazione tecnica e trasparente, con l'obiettivo dichiarato di scardinare ile dei favori personali. Tra i punti cardine del programma illustrati dal candidato:Nonostante il rischio legato alla soglia di sbarramento del 3%, Moscatelli ha ribadito che la serietà del progetto viene prima del calcolo elettorale. Pur dichiarandosi aperto al dialogo con altre realtà civiche dopo il voto, ha posto un veto invalicabile:In un panorama politico spesso percepito come distante e blindato, quella disi configura come una candidatura non calata dall'alto di un segretario di partito, ma l'approdo naturale di un percorso iniziato nelle strade e tra la gente. L'appello finale di Moscatelli è stato un invito alla dignità e al coraggio: scegliere senza condizionamenti per restituire a Trani una visione di futuro che non debba dire "grazie" a nessuno, se non ai propri cittadini. Una scommessa che punta tutto sulla trasparenza di chi, da "uomo libero", ha deciso che non era più tempo di restare a guardare