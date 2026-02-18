Avv.Alessandro Moscatelli
Avv.Alessandro Moscatelli
Politica

Alessandro Moscatelli Sindaco: Giovedì 19 Febbraio la presentazione ufficiale del candidato

"Un progetto di competenza e autonomia contro i vecchi giochi di palazzo"

Trani - mercoledì 18 febbraio 2026 20.02 Comunicato Stampa
Il panorama politico di Trani si arricchisce di una proposta chiara e dichiaratamente alternativa: l'Avv. Alessandro Moscatelli ufficializza alla Città la sua candidatura a Sindaco per il movimento civico Articolo 97. Non una scelta dell'ultimo minuto, ma il risultato di anni di impegno civile e di analisi rigorosa delle criticità del territorio. L'Avv. Moscatelli si presenta non come espressione di logiche di partito, ma come guida di un progetto che mette al centro la trasparenza e l'efficienza amministrativa. L'appuntamento è fissato a Trani per giovedì 19 febbraio alle ore 18:30 in Via De Robertis nr. 66.
  • Di seguito il comunicato di presentazione

​MOSCATELLI PUÒ CAMBIARE TRANI! L'avvocato Alessandro Moscatelli è il candidato Sindaco per il movimento civico Articolo 97, ed è la scelta giusta per il futuro di Trani. Oggi Trani si trova soffocata in una palude: una città più spenta e rassegnata di quella attuale si fa fatica a ricordarla. Non è un caso, ma la conseguenza diretta di una classe dirigente che ha anteposto i propri interessi al bene comune. Abbiamo osservato i fallimenti e l'inconcludenza dei politici attuali, i loro giochi di palazzo, abbiamo visto come i personalismi e le logiche di partito inquinino ogni tentativo di vero rinnovamento. Per questo abbiamo scelto di correre in autonomia, non per isolamento ma per coerenza con la nostra storia ed i nostri valori liberali di ricerca, di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione. Il nostro non è un progetto che nasce all'ultimo minuto per fini elettorali, non nasce oggi come una delle tante "liste civetta" creata alla bisogna per le votazioni È un impegno civico che portiamo avanti da anni, nella vita di tutti i giorni, basato sulla conoscenza reale delle ferite della nostra città e su una visione competente. Vogliamo favorire la nascita di condizioni favorevoli per lavoro e cultura per evitare che i nostri giovani abbiano come orizzonte l'emigrazione e cercare una gestione migliore dei servizi che oggi, dopo undici anni di questa indicibile amministrazione, non rispondono più ai bisogni di chi resta. Il nostro impegno è un'alternativa reale. Portiamo e cerchiamo competenza, non appartenenza, apriamo le porte a cittadini, professionisti e associazioni che vogliano mettere la propria qualità al servizio di un saper fare concreto. Siamo un gruppo numeroso che, certo delle proprie radici, guarda avanti e che crede nella serietà come valore. Il vero civismo è un lavoro duro, complicato e maledettamente difficile. Ma non possiamo più restare a guardare Se credete che Trani meriti di più di un bivio tra il declino e le solite facce, questo è il momento di attuare l'alternanza, di chiedere a chi ha malgovernato sino ad oggi di accomodarsi alla porta, di provare a rimediare a tutti i danni provocati e rilanciare la nostra città. Il nostro candidato Sindaco è Alessandro Moscatelli Con lui costruiamo insieme il futuro che ci appartiene. Siete tutti invitati alla presentazione del candidato giovedì 19 febbraio ore 18:30, presso la sede in via De Robertis, 66 a Trani. Tutti i soci del Movimento Civico Articolo 97 - Trani Liberi e trasparenti
tl@

  • articolo 97
  • Trani Amministrative 2026
Altri contenuti a tema
Grandi Opere e PNRR: Il "Movimento Art. 97" Chiede Conto all'Amministrazione Grandi Opere e PNRR: Il "Movimento Art. 97" Chiede Conto all'Amministrazione L'Avv. Alessandro Moscatelli sollecita chiarimenti urgenti su sei nodi importanti per il futuro di Trani prima della fine del mandato.
Giuseppe De Simone. Trani verso il voto: il rischio di una politica senza credibilità Giuseppe De Simone. Trani verso il voto: il rischio di una politica senza credibilità A pochi mesi dalle elezioni comunali del 2026, il quadro politico a Trani resta frammentato e incerto.
Angela Mercorio presenta le liste e il programma elettorale per le amministrative di Trani 2026 Angela Mercorio presenta le liste e il programma elettorale per le amministrative di Trani 2026 Conferenza stampa venerdì 20 febbraio in Biblioteca Comunale
De Feudis accelera: presentato il simbolo "CON NOI – TRANI", nuove adesioni in arrivo De Feudis accelera: presentato il simbolo "CON NOI – TRANI", nuove adesioni in arrivo Il candidato a Sindaco, l'avv. Sebatiano De Feudis, compatta il fronte civico
Amministrative. Il Centrodestra a Trani, Marcello Lanotte (FI) accelera: «Nessuno può bloccare la coalizione». Ma resta lo scontro con la segreteria locale Amministrative. Il Centrodestra a Trani, Marcello Lanotte (FI) accelera: «Nessuno può bloccare la coalizione». Ma resta lo scontro con la segreteria locale Il Coordinatore Provinciale di Forza Italia apre a nuove soluzioni: tra le opzioni spuntano i profili di Alfonso Maria Mangione e Rosa Uva
"Articolo 97" accelera e lancia la sfida per Palazzo di Città: "Alessandro Moscatelli è il ns.candidato Sindaco per Trani" "Articolo 97" accelera e lancia la sfida per Palazzo di Città: "Alessandro Moscatelli è il ns.candidato Sindaco per Trani" Il movimento civico si appella alle forze di rottura, con un obiettivo chiaro: superare il sistema dei privilegi
Lo strappo è servito, Art.97 lascia il tavolo del centrodestra: Alessandro Moscatelli scende in campo come candidato Sindaco Lo strappo è servito, Art.97 lascia il tavolo del centrodestra: Alessandro Moscatelli scende in campo come candidato Sindaco Il movimento rompe gli indugi e abbandona le lungaggini del centrodestra: «Basta battaglie tra partiti e signorotti locali, noi partiamo»
Il NPSI scuote il centrodestra: «Basta attese, serve un nome unitario per Trani» Il NPSI scuote il centrodestra: «Basta attese, serve un nome unitario per Trani» I socialisti liberali e riformisti invocano il coraggio della sintesi per voltare pagina dopo dieci anni di centrosinistra
Presidenza del Tribunale di Trani, il Consiglio di Stato annulla la nomina: tutto torna al Csm
18 febbraio 2026 Presidenza del Tribunale di Trani, il Consiglio di Stato annulla la nomina: tutto torna al Csm
Grandi Opere e PNRR: Il "Movimento Art. 97 " Chiede Conto all'Amministrazione
18 febbraio 2026 Grandi Opere e PNRR: Il "Movimento Art. 97" Chiede Conto all'Amministrazione
Trani, l’affondo di Lima (FdI): «Basta scuse sulla Soprintendenza, l’Amministrazione si assuma le sue responsabilità»
18 febbraio 2026 Trani, l’affondo di Lima (FdI): «Basta scuse sulla Soprintendenza, l’Amministrazione si assuma le sue responsabilità»
Pareggio beffardo per l’Asd Trani: contro l’Atletico Bisceglie termina 2-2
18 febbraio 2026 Pareggio beffardo per l’Asd Trani: contro l’Atletico Bisceglie termina 2-2
A Trani il reading “Federico, Eleanor, Rocco: La memoria dimenticata”
18 febbraio 2026 A Trani il reading “Federico, Eleanor, Rocco: La memoria dimenticata”
Domani in Biblioteca l'esordio narrativo di Umberto Tamborrino: "La riga sulla sabbia "
18 febbraio 2026 Domani in Biblioteca l'esordio narrativo di Umberto Tamborrino: "La riga sulla sabbia"
Diventare difensore civile: una nuova professione tra opportunità occupazionali e sviluppo sociale
18 febbraio 2026 Diventare difensore civile: una nuova professione tra opportunità occupazionali e sviluppo sociale
Al via le iscrizioni per la sezione Primavera anno 2025/2026
18 febbraio 2026 Al via le iscrizioni per la sezione Primavera anno 2025/2026
Al Teatro Mimesis: successo e risate per il cabaret d’autore di Lia Cellamare e Tony Di Modugno
18 febbraio 2026 Al Teatro Mimesis: successo e risate per il cabaret d’autore di Lia Cellamare e Tony Di Modugno
Regione Puglia. Investimenti sui temi caldi che riguardano anche Trani: scuola, lavoro e salute
18 febbraio 2026 Regione Puglia. Investimenti sui temi caldi che riguardano anche Trani: scuola, lavoro e salute
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.