Alessandro Moscatelli Sindaco: Giovedì 19 Febbraio la presentazione ufficiale del candidato

​MOSCATELLI PUÒ CAMBIARE TRANI! L'avvocato Alessandro Moscatelli è il candidato Sindaco per il movimento civico Articolo 97, ed è la scelta giusta per il futuro di Trani. Oggi Trani si trova soffocata in una palude: una città più spenta e rassegnata di quella attuale si fa fatica a ricordarla. Non è un caso, ma la conseguenza diretta di una classe dirigente che ha anteposto i propri interessi al bene comune. Abbiamo osservato i fallimenti e l'inconcludenza dei politici attuali, i loro giochi di palazzo, abbiamo visto come i personalismi e le logiche di partito inquinino ogni tentativo di vero rinnovamento. Per questo abbiamo scelto di correre in autonomia, non per isolamento ma per coerenza con la nostra storia ed i nostri valori liberali di ricerca, di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione. Il nostro non è un progetto che nasce all'ultimo minuto per fini elettorali, non nasce oggi come una delle tante "liste civetta" creata alla bisogna per le votazioni È un impegno civico che portiamo avanti da anni, nella vita di tutti i giorni, basato sulla conoscenza reale delle ferite della nostra città e su una visione competente. Vogliamo favorire la nascita di condizioni favorevoli per lavoro e cultura per evitare che i nostri giovani abbiano come orizzonte l'emigrazione e cercare una gestione migliore dei servizi che oggi, dopo undici anni di questa indicibile amministrazione, non rispondono più ai bisogni di chi resta. Il nostro impegno è un'alternativa reale. Portiamo e cerchiamo competenza, non appartenenza, apriamo le porte a cittadini, professionisti e associazioni che vogliano mettere la propria qualità al servizio di un saper fare concreto. Siamo un gruppo numeroso che, certo delle proprie radici, guarda avanti e che crede nella serietà come valore. Il vero civismo è un lavoro duro, complicato e maledettamente difficile. Ma non possiamo più restare a guardare Se credete che Trani meriti di più di un bivio tra il declino e le solite facce, questo è il momento di attuare l'alternanza, di chiedere a chi ha malgovernato sino ad oggi di accomodarsi alla porta, di provare a rimediare a tutti i danni provocati e rilanciare la nostra città. Il nostro candidato Sindaco è Alessandro Moscatelli Con lui costruiamo insieme il futuro che ci appartiene. Siete tutti invitati alla presentazione del candidato giovedì 19 febbraio ore 18:30, presso la sede in via De Robertis, 66 a Trani. Tutti i soci del Movimento Civico Articolo 97 - Trani Liberi e trasparenti

