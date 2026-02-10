Trani - Costa Nord. <span>Foto Credits</span>
Trani - Costa Nord. Foto Credits
Politica

Trani - Costa Nord e Pinqua: il "conto" non torna, l'analisi di Alessandro Moscatelli di "Art.97"

Tra bus navetta da 137mila euro e crolli improvvisi, l'avvocato tranese mette a nudo le criticità del cantiere ex Angelini

Trani - martedì 10 febbraio 2026 21.57
L 'Avv. Alessandro Moscatelli, esponente del movimento 'Articolo 97 - Liberi e Trasparenti' ha pubblicato sul proprio profilo social un'analisi dettagliata in merito al progetto del PINQUA Costa Nord e al futuro dell'area ex Angelini. Tra mega-finanziamenti PNRR, mutui aggiuntivi per le demolizioni, costi di esproprio lievitati e la complessa gestione dei parcheggi in Piazza Re Manfredi, Moscatelli traccia un bilancio contabile e politico di quella che definisce una 'Pazza idea'. Un intervento che pone interrogativi urgenti non solo sulla tenuta economica dell'opera, ma anche sulla sicurezza del sito — alla luce dei recenti crolli — e sulla pesante eredità che ricadrà sulla prossima amministrazione cittadina.

Il testo del post social dell' avv. Alessandro Moscatelli

Pazza idea. L'idea istintiva di realizzare una seconda villa sul mare, se proprio necessario, avrebbe dovuto essere pianificata in ogni suo aspetto. Il tutto, però, è nato dall'irrefrenabile voglia di creare discontinuità con il passato che ha portato ad accedere ad un mega finanziamento da PNRR di diciotto milioni di euro che non basteranno per finanziare completamente l'opera. Ho sottolineato, in passato, gli esborsi ulteriori gravanti sulle casse comunali mediante contrazione di un mutuo per la demolizione della ex distilleria per un importo di euro 1.400.000,00, cui occorre aggiungere i costi per espropriare le aree di proprietà privata passati da euro 1.240.000,00 ad euro 1.980.000,00, oltre ai costi dei professionisti per il procedimento di determinazione arbitrale, i costi per la bonifica dei suoli utilizzati dalla distilleria che non sappiamo se rientreranno in quelli messi a disposizione nel finanziamento, la somma prevista di 5.000.000,00 di euro per adeguare i capannoni sottoposti a vincolo archeologico-industriale. Siamo a circa 8.000.000,00 di euro in più e non finisce qui. Arrivando ai giorni nostri, essendo previsto nel PINQUA COSTA NORD, la pavimentazione di Piazza Re Manfredi e delle zone adiacenti, non si è pensato all'idea di un parcheggio alternativo emettendo dall'anno scorso un'ordinanza di divieto di fermata (reiterata anche per questo anno), ignorata da tutti ed anche dallo stesso Comune di Trani che ha continuato anche a percepire il ticket del parcheggio sulle strisce blu. Si è pensato, quindi, di procedere ai lavori e di cantierizzare le zone di parcheggio utilizzando un'area in via dei Finanzieri e istituendo un bus navetta (ordinanza dirigenziale 71 del 31.01.2026) che costerà alla collettività 137.000,00 euro per il 2026 (ulteriore costo). Intanto i lavori vanno avanti per rispettare la scadenza del PNRR per realizzare i tre fabbricati da quattro piani (con riduzioni di volume per l'intervenuta variazione prezzi) e la pavimentazione sulla piazza e le zone annesse. Cosa succederà per l'area della ex opificio relativamente alla bonifica ed ai capannoni? Siamo sicuri che quel luogo era idoneo ad assurgere a villa sul mare? Un muro dell'ex opificio si è stancato ed è crollato nei giorni scorsi creando danni fortunatamente solo a cose e non a persone. Questa, secondo me, è la grana più grossa, tra le altre, che la prossima amministrazione erediterà ed è oggetto di discussione nel movimento Articolo97 - Liberi e Trasparenti.
tl@

  • articolo 97
Altri contenuti a tema
36 Strade colabrodo a Trani, il movimento Articolo 97 attacca: «Altro che scuse, servono fatti» Strade colabrodo a Trani, il movimento Articolo 97 attacca: «Altro che scuse, servono fatti» «Riasfaltare 200 metri non costa 800mila euro»
Sanità Trani: «Bottaro scrive lettere, noi incontriamo la Asl» Sanità Trani: «Bottaro scrive lettere, noi incontriamo la Asl» Articolo 97 attacca sulla chiusura notturna della PFM: «Azione debole del Sindaco, dimentica i tagli avallati nel 2016»
1 «Ex Angelini, un "regalo" da 740mila euro ai tranesi»: l'attacco di Articolo 97 «Ex Angelini, un "regalo" da 740mila euro ai tranesi»: l'attacco di Articolo 97 Svelati i costi per gli espropri della Costa Nord: «Cifra quasi raddoppiata rispetto alle previsioni»
Articolo97: "Comune riciclone? A quale prezzo?" Associazioni Articolo97: "Comune riciclone? A quale prezzo?" "Le lezioncine sulla raccolta dei rifiuti a Trani hanno stancato"
6 A Trani l'odissea di Via Duchessa d'Andria A Trani l'odissea di Via Duchessa d'Andria "Strettoia pericolosa e semaforo posticcio, si ignorano gli obblighi dal 2015. Ennesimo rinvio a danno della circolazione"
Trani: polemica sulla "Casa Natale di Giovanni Bovio", destinata a Centro di Aggregazione Sociale Associazioni Trani: polemica sulla "Casa Natale di Giovanni Bovio", destinata a Centro di Aggregazione Sociale L'avv. Alessandro Moscatelli, storico della Città, accusa il Comune di aver ignorato la "vocazione storico culturale" dell'immobile, acquistato in origine per farne un Museo Civico
PTA di Trani, Articolo 97: "Molto rumore per nulla" PTA di Trani, Articolo 97: "Molto rumore per nulla" Il movimento civico boccia il nuovo protocollo: "Un documento stantio che non affronta i veri bisogni di salute"
1 "Perché un altro ospedale?". La critica al progetto Bisceglie-Molfetta di Articolo 97 - Trani "Perché un altro ospedale?". La critica al progetto Bisceglie-Molfetta di Articolo 97 - Trani Secondo il movimento civico, l'opera risponde a logiche di consenso e non a dati oggettivi
Incidente in via Ognissanti a Trani: autocarro contro edificio
10 febbraio 2026 Incidente in via Ognissanti a Trani: autocarro contro edificio
Amet, concorso per assistente amministrativo annullato per illegittimità
10 febbraio 2026 Amet, concorso per assistente amministrativo annullato per illegittimità
Loconte: «Traffico e disagi del martedì, il mercato settimanale va ripensato»
10 febbraio 2026 Loconte: «Traffico e disagi del martedì, il mercato settimanale va ripensato»
Elezioni 2026, una lista di "esordienti eccellenti " per De Feudis
10 febbraio 2026 Elezioni 2026, una lista di "esordienti eccellenti" per De Feudis
Inchiesta "Crocevia ", droga e minacce anche dal Carcere di Trani
10 febbraio 2026 Inchiesta "Crocevia", droga e minacce anche dal Carcere di Trani
Il tranese Uccio Persia riconfermato alla guida del Coisp in Puglia
10 febbraio 2026 Il tranese Uccio Persia riconfermato alla guida del Coisp in Puglia
L’abbraccio di Maria nel dolore dell’altro: Trani celebra la Signora di Lourdes
10 febbraio 2026 L’abbraccio di Maria nel dolore dell’altro: Trani celebra la Signora di Lourdes
Raccolta del Farmaco: le farmacie di Trani che hanno aderito all'iniziativa
10 febbraio 2026 Raccolta del Farmaco: le farmacie di Trani che hanno aderito all'iniziativa
La Polisportiva Trani fatica, ma vince ancora: Elce battuto 2-1
10 febbraio 2026 La Polisportiva Trani fatica, ma vince ancora: Elce battuto 2-1
Rottamazione cartelle: Gigi Riserbato incalza il Comune. «Non si perda un’altra occasione»
10 febbraio 2026 Rottamazione cartelle: Gigi Riserbato incalza il Comune. «Non si perda un’altra occasione»
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.