Sanità Trani: «Bottaro scrive lettere, noi incontriamo la Asl»

Scontro aperto sulla sanità tranese e sul futuro dell'assistenza notturna presso l'ex Ospedale. Il movimento civico Articolo 97 attacca duramente il sindaco Amedeo Bottaro, definendo la sua recente lettera ai vertici ASL un'azione "debole" e tardiva, e ricordando le responsabilità politiche legate al declassamento del 2016. Di seguito la nota del presidente Giuseppe Curci e del segretario Raffaele Covelli, che annunciano di aver chiesto un incontro urgente al Commissario Straordinario per affrontare concretamente l'emergenza.Per riconvertire (leggi chiudere) l'Ospedale San Nicola Pellegrino di Trani in un poliambulatorio senza idee, nel 2016 il Sindaco Bottaro si recò prontamente di persona da Emiliano a firmare, insieme a Santorsola. Successivamente, promise che non avrebbe fatto un passo indietro per il Pronto Soccorso. Ma Articolo 97, pochi giorni fa, non il Sindaco, non un assessore regionale, ha scoperto che, da gennaio 2026, la Postazione Fissa Medicalizzata di Trani avrebbe chiuso la notte, e perciò il Sindaco ha deciso di compiere un'azione forte: scrivere una lettera. Un'azione fortissima, non c'è che dire.Il sindaco non ricorda, nella lettera scritta a due mani con il Sindaco di Canosa, che il citato passaggio da Pronto Soccorso (ospedaliero) a Punto di Primo Intervento (ospedaliero) e quindi a Postazione Fissa Medicalizzata (territoriale), ex DM 70/2015, in un presidio che forse ha sempre superato i 6000 accessi/anno, non è mai avvenuto perché, nel 2018, il pronto soccorso fu chiuso d'emblèe e diventò, senza ascoltare ragioni, nonostante una delibera di Consiglio Comunale approvata all'unanimità nel 2018, Postazione Fissa Medicalizzata. Ma sono dettagli, la lettera sicuramente risolverà ogni problema.Ad ogni buon conto, affinché la comunità dei cittadini lo sappia, Articolo 97 oltre ad aver parlato pubblicamente della notizia della chiusura notturna della PFM, suscitando un interesse generale da parte della politica cittadina prossima allo zero, ha chiesto ufficialmente un incontro al Commissario Straordinario della Asl BT (prot. 1180 del 08/01/2026), perché scrivere è senz'altro il primo passo, ma mettere in campo azioni successive per conoscere i fatti e cercare soluzioni, è ancor più necessario. Movimento civico Articolo 97 - Trani (Giuseppe Curci - Presidente e Raffaele Covelli - Segretario)