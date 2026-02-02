Buche Capirro
Strade colabrodo a Trani, il movimento Articolo 97 attacca: «Altro che scuse, servono fatti»

«Riasfaltare 200 metri non costa 800mila euro»

Trani - lunedì 2 febbraio 2026 10.01
Riceviamo e pubblichiamo la nota del Movimento civico Articolo 97 - Liberi e Trasparenti a firma di Raffaele Covelli (Segretario) e Ing. Stefano Cortellino.
Basta scuse!

La colpa delle strade tranesi ridotte a tratturi pieni zeppi di pericoli è unicamente del governo cittadino. Non è colpa della burocrazia o del covid, non è colpa degli aumenti o dei fornitori, non è colpa della Soprintendenza o delle ditte esterne. E non è colpa dei costi!

A proposito, quanto costa riasfaltare una strada di 200 metri?

Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, in una trasmissione della rete televisiva Telesveva, il costo sarebbe circa €800.000!

Secondo i calcoli dei nostri tecnici costerebbe circa €55.000, nello specifico di un lavoro completo di fresatura da 4cm, preparazione, bitumazione e trasporto in discarica, per una strada di larghezza di 12 metri per 200 metri di lunghezza, (in base al tariffario 2025 della Regione Puglia).
E se pure aggiungessimo i costi per le valutazioni e i controlli tecnici, gli €800.000 sarebbero molto lontani.

É da ricordare che la maggior parte delle strade non hanno una larghezza di 12 metri, e che tante strade si "accontenterebbero" di una nuova asfaltatura anche solo parziale.

Trani ha bisogno di un approccio pratico, urge la necessità di circolare senza paura di distruggere cerchi, pneumatici e meccanica dei mezzi, senza il timore di subire incidenti, senza paura che il pietrisco delle buche si scagli contro persone e mezzi vicini.

Dai tavoli di lavoro del nostro movimento civico arrivano idee già chiare, si proporranno soluzioni affinché la nostra città abbia una gestione della manutenzione stradale completamente diversa da quella messa in atto negli ultimi 11 anni, fatta solo di poche e costose gare, rappezzi improvvisati, lentezza, trascuratezza o addirittura immobilismo.

Si metteranno in campo nuove competenze e strategie, passando da un costante controllo della qualità dei lavori in ogni fase affinché siano più duraturi, si costruirà una squadra di pronto intervento disponibile quotidianamente e supportata dalle segnalazioni dei cittadini, si procederà a contratti di appalto vantaggiosi e tanto altro.

Risposte pratiche e vere, questo serve a Trani, questo daremo.
