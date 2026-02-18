Avv.Alessandro Moscatelli
Politica

Grandi Opere e PNRR: Il "Movimento Art. 97" Chiede Conto all'Amministrazione

L'Avv. Alessandro Moscatelli sollecita chiarimenti urgenti su sei nodi importanti per il futuro di Trani prima della fine del mandato.

Trani - mercoledì 18 febbraio 2026 14.29 Comunicato Stampa
A fronte di una frenetica attività manutentiva dell'ultimo minuto, che appare più come un tentativo di rimediare a un decennio di inerzia che come una pianificazione organica, il Movimento Art. 97 – Liberi e Trasparenti interviene per spostare l'attenzione sulle grandi opere incompiute. Attraverso le parole dell'Avv. Alessandro Moscatelli, recentemente candidatosi a Sindaco della Città di Trani, il movimento solleva interrogativi determinanti sulla gestione dei fondi PNRR e sui progetti milionari che rischiano di trasformarsi in criticità per la prossima amministrazione. Dalla questione dei sottopassi ferroviari ai finanziamenti PINQuA, fino alle infrastrutture sportive e scolastiche, il comunicato che segue esige risposte pubbliche e concrete, affinché la cittadinanza sia informata sul reale stato dell'arte e sulle responsabilità di chi ha guidato la città in questi anni.
  • Il testo del comunicato stampa . Le vicende dei marciapiedi elettorali e della corsa contro il tempo per tentare di rimediare a dieci anni di assenza in materia di manutenzione anche ordinaria delle strade, delle piazze e dei parchi, sono sotto gli occhi di tutti. Occorre dare alla città risposte precise e concrete sui grandi progetti milionari del PNRR in corso, anche perché il tempo stringe ed i progetti sono rimasti tali. Sarebbe opportuno che questa amministrazione, responsabile delle scelte operate, per tranquillizzare i cittadini, fornisca pubblicamente chiarimenti sui seguenti punti:
  1. prolungamento del sottopasso della stazione ferroviaria assorbito nel faraonico progetto da 5.500.000,00 euro delle aree dismesse di RFI: perchè la scelta di complicare una semplice opera strategica finalizzata al superamento della linea ferroviaria per acquisire aree dismesse e realizzare opere in zone fatiscenti e non urbanisticamente qualificate?
  2. sottovia pedonale e veicolare di Via De Robertis/Via Togliatti, è vero che RFI è bloccata ancora per un vincolo della Sovrintendenza?
  3. ex distilleria finanziamento PINQuA Costa Nord da 18.000.000,00 euro, ammesso che venga completata la parte per la quale i lavori procedono, che cosa ne sarà del suolo da bonificare e dei capannoni sui quali è caduto il vincolo della Sovrintendenza?
  4. il finanziamento "PINQuA Petronelli ID 277" dell'importo complessivo di € 15.000.000,00, revocato con provvedimento ministeriale ed impugnato da uno staff di avvocati nominati dal Comune di Trani: quali saranno le sorti di queste opere, si riusciranno a rispettare i tempi?
  5. asilo comunale a Trani in zona Capirro, tra via dei Mirti e via dei Gelsomini, per una spesa prevista di € 2.640.000,00, perché i lavori procedono a rilento?
  6. finanziamento NEXT GENERATION EU di 1.870.000,00 euro per il progetto "polivalente S. Angelo", poi mutato in pista di atletica leggera: dov'è la pista? Sono stati reperiti fondi e spazi adeguati per la palazzina degli spogliatoi, requisito indispensabile per l'omologazione del CONI?
E' necessario che si faccia chiarezza prima che si arrivi alla cessazione del mandato dei componenti di questa amministrazione per evitare che si scarichino le responsabilità a quelli che verranno. Avv. Alessandro Moscatelli Movimento Art.97 – Liberi e trasparenti
