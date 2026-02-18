Politica
Grandi Opere e PNRR: Il "Movimento Art. 97" Chiede Conto all'Amministrazione
L'Avv. Alessandro Moscatelli sollecita chiarimenti urgenti su sei nodi importanti per il futuro di Trani prima della fine del mandato.
Trani - mercoledì 18 febbraio 2026 14.29 Comunicato Stampa
A fronte di una frenetica attività manutentiva dell'ultimo minuto, che appare più come un tentativo di rimediare a un decennio di inerzia che come una pianificazione organica, il Movimento Art. 97 – Liberi e Trasparenti interviene per spostare l'attenzione sulle grandi opere incompiute. Attraverso le parole dell'Avv. Alessandro Moscatelli, recentemente candidatosi a Sindaco della Città di Trani, il movimento solleva interrogativi determinanti sulla gestione dei fondi PNRR e sui progetti milionari che rischiano di trasformarsi in criticità per la prossima amministrazione. Dalla questione dei sottopassi ferroviari ai finanziamenti PINQuA, fino alle infrastrutture sportive e scolastiche, il comunicato che segue esige risposte pubbliche e concrete, affinché la cittadinanza sia informata sul reale stato dell'arte e sulle responsabilità di chi ha guidato la città in questi anni.
- Il testo del comunicato stampa . Le vicende dei marciapiedi elettorali e della corsa contro il tempo per tentare di rimediare a dieci anni di assenza in materia di manutenzione anche ordinaria delle strade, delle piazze e dei parchi, sono sotto gli occhi di tutti. Occorre dare alla città risposte precise e concrete sui grandi progetti milionari del PNRR in corso, anche perché il tempo stringe ed i progetti sono rimasti tali. Sarebbe opportuno che questa amministrazione, responsabile delle scelte operate, per tranquillizzare i cittadini, fornisca pubblicamente chiarimenti sui seguenti punti:
- prolungamento del sottopasso della stazione ferroviaria assorbito nel faraonico progetto da 5.500.000,00 euro delle aree dismesse di RFI: perchè la scelta di complicare una semplice opera strategica finalizzata al superamento della linea ferroviaria per acquisire aree dismesse e realizzare opere in zone fatiscenti e non urbanisticamente qualificate?
- sottovia pedonale e veicolare di Via De Robertis/Via Togliatti, è vero che RFI è bloccata ancora per un vincolo della Sovrintendenza?
- ex distilleria finanziamento PINQuA Costa Nord da 18.000.000,00 euro, ammesso che venga completata la parte per la quale i lavori procedono, che cosa ne sarà del suolo da bonificare e dei capannoni sui quali è caduto il vincolo della Sovrintendenza?
- il finanziamento "PINQuA Petronelli ID 277" dell'importo complessivo di € 15.000.000,00, revocato con provvedimento ministeriale ed impugnato da uno staff di avvocati nominati dal Comune di Trani: quali saranno le sorti di queste opere, si riusciranno a rispettare i tempi?
- asilo comunale a Trani in zona Capirro, tra via dei Mirti e via dei Gelsomini, per una spesa prevista di € 2.640.000,00, perché i lavori procedono a rilento?
- finanziamento NEXT GENERATION EU di 1.870.000,00 euro per il progetto "polivalente S. Angelo", poi mutato in pista di atletica leggera: dov'è la pista? Sono stati reperiti fondi e spazi adeguati per la palazzina degli spogliatoi, requisito indispensabile per l'omologazione del CONI?
