Via De Robertis, albero ad alto fusto pericolosamente inclinato: Art.97 chiede interventi urgenti

In attesa di avere risposte in merito al superamento del vincolo della Sovrintendenza che ostacolerebbe la esecuzione dei lavori del sottovia del passaggio a livello di Via De Robertis a Trani e che riguarderebbe la presenza di alcuni alberi del Parco Petrarota, nel corso di un sopralluogo, abbiamo notato la pendenza di un albero di grandi dimensioni verso la strada pubblica.Precisamente nei pressi dell'angolo tra Via De Robertis e Corso M.R. Imbriani, insiste un albero di altissimo fusto pericolosamente inclinato su una strada molto trafficata, soprattutto nei fine settimana, come si può agevolmente verificare dalle foto illustrative.Appare strano che in una città in cui sono stati abbattuti tanti alberi di varie dimensioni, nessuno si sia accorto del pericolo che incombe nella zona su descritta.Art.97 segnalerà la situazione di pericolo alle autorità competenti invitando ad intervenire per verificare la tenuta dell'albero ed, eventualmente, per adottare ogni più opportuna azione a tutela della incolumità pubblica e privata. Art.97 – Liberi e Trasparenti Avv. Alessandro Moscatelli