Chiosco abbandonato a Colonna, Articolo97: «La rimozione spetta al Comune»

«Il caso riguarda un chiosco abbandonato nell'area sotto l'edificio ex.pizzeria "da Felice" a Colonna, diventato negli anni un ricettacolo di rifiuti di ogni genere e probabilmente luogo destinato a sostituire i bagni pubblici inesistenti.A fine agosto alcuni componenti del movimento Articolo97 effettuavano un.sopralluogo in loco per verificare lo stato dei luoghi, scattare diverse foto e pubblicare il tutto nel gruppo Facebook /Trani SegnalAZIONI/. Veniva poi subito inviata dal Movimento una PEC a tutti gli uffici competenti, chiedendo un urgente intervento di bonifica, di verificarne la proprietà e l'opportunità di procedere alla rimozione del manufatto.Pochi giorni dopo l'AMIU provvedeva alla bonifica. Ieri ci è giunta la risposta tramite PEC da parte del servizio di Polizia Amministrativa della Polizia Locale che riassumiamo di seguito: il chiosco è abbandonato dal 2022 e si trova su un'area facente parte del compendio immobiliare di proprietà comunale; si conferma l'urgenza.di una rimozione "/al fine di evitare che il persistere dello stato di degrado della stessa possa causare danni a terzi e/o comunque continuaread essere ricettacolo di rifiuti di ogni genere"/.Non è la prima volta che i componenti del nostro Movimento civico Articolo97 portano all'attenzione delle istituzioni casi di luoghi di proprietà pubblica abbandonati a se stessi, spesso oltre i limiti delle condizioni minime igienico-sanitarie, della decenza e del decoro.Queste azioni fanno parte dello spirito civico di un movimento che da 5 anni lavora spontaneamente per aiutare la città, segnalando situazioni che tanti purtroppo ignorano o, peggio, fanno finta di non vedere. Ora la palla passa a chi deve procedere alla rimozione..Noi rimarremo vigili come da sempre facciamo».