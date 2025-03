Moscatelli (Articolo97): «Che fine ha fatto la promessa di un parcheggio a servizio del Tribunale?»

«Nell'ottobre del 2023 erano state annunciate le opere da realizzare per la pavimentazione di Piazza Re Manfredi suscitando la reazione, quanto mai ovvia e giustificata, dell'Ordine degli Avvocati e degli operatori giudiziari, preoccupati per le sorti del parcheggio a servizio del Tribunale, già di per sé insufficiente.Il Sindaco di Trani, in risposta alle doglianze di cui sopra, aveva assicurato che sarebbero state tenute in debita considerazione le necessità degli operatori e fruitori del Palazzo di Giustizia e si sarebbe provveduto alla sistemazione di un'area parcheggi, dove sarebbe stata demolita l'ex Distilleria Angelini, ed all'utilizzo dell'area di Porta Vassalla.Mentre quest'ultima area, insieme alla zona lungo il molo S. Lucia e Piazza Trieste, non costituisce affatto una proposta alternativa in quanto già da sempre utilizzata ad area di parcheggio, le demolizioni dell'ex Distilleria Angelini sono state sospese e, francamente, non si comprende quale dovrebbe essere la zona di parcheggio considerato che in quell'area è prevista la realizzazione della fantomatica "villa sul mare".Più precisamente, il Comune di Trani, con atto n.1319 del 30.08.2024, ha già liquidato in favore della impresa appaltatrice la somma di euro 1.828.480,81, oltre IVA 10% per l'intervento 3A (nuovo parco attrezzato "villa comunale della costa nord") e per l'intervento 4 ("spazi pedonali e attrezzati tra le maglie di ristrutturazione urbanistica della costa nord") ma, ad oggi, i lavori non sono stati iniziati né è prevista la realizzazione di un parcheggio e, se la vogliamo dire tutta, non si sa ancora che cosa verrà realizzato.La pavimentazione di Piazza Re Manfredi, invece, costituisce il lotto 3 del cosiddetto PINQUA COSTA NORD finanziato dall'Unione Europea "NextGenerationEU", finanziato con l'importo di euro 1.764.000,00. L'appalto è stato già aggiudicato ad un operatore economico (intervenuta efficacia con determina n.119 del 07.02.2024), così come sono stati aggiudicati i servizi di architettura e di ingegneria relativi alla direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (intervenuta efficacia con determina n.841 del 14.06.2024).A meno che il parcheggio non sia previsto sulla pavimentazione a realizzarsi su Piazza Re Manfredi e sarebbe ovviamente un obbrobrio, allo stato, non si comprende quale e se sia stata prevista una alternativa per il parcheggio a servizio del Palazzo di Giustizia, sono ignote le sorti dei lavori della fantastica villa sul mare considerato che sul sito dell'ex distilleria sussistono problematiche anche in ordine alla conservazione di alcuni manufatti del vecchio opificio ed all'intervenuta necessità di opere comportanti ulteriori costi per cinque milioni di euro che incideranno sul progetto previsto, ma questa è un'altra storia».