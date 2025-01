Sottopasso via Andria: Articolo97 insieme alla cittadinanza in attesa di risposte

«La nostra inesperienza nel leggere gli atti della amministrazione comunale - si legge in una nota a firma di Articolo97 - ci porta a manifestare delle perplessità con riferimento ai lavori del sottopasso ferroviario pedonale a Trani tra Via Andria e Via Giachetti nella speranza che vengano rese pubbliche le ragioni del ritardo dell'inizio della esecuzione dei lavori.Ci risulta, infatti, che, con determinazione dirigenziale n. 2205 del 29.12.2023, veniva aggiudicato l'appalto in favore dell'operatore operatore "UNYON CONSORZIO STABILE SCARL Esecutrice GECOSER SRL" per l'importo complessivo di € 1.444.985,63, di cui € 176.216,00 cofinanziato dal Comune di Trani.Il cronoprogramma dell'impegno di spesa prevedeva l'importo di € 1.057.308,03 per l'anno 2024 ed € 211.461,61 per l'anno 2025 dei fondi PNRR, di € 146.846,67 per il 2024 ed € 29.369,33 per l'anno 2025 del cofinanziamento a carico del Comune di Trani.Con atto n. 313 del 21.02.2024 veniva liquidato il complessivo importo di € 79.026,17 per la prestazione dei "servizi di ingegneria ed architettura per aggiornamento/ adeguamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione" e con atto di liquidazione n. 623 del 18.04.2024 veniva liquidato l'importo di € 17.213,66 per la verifica della progettazione del progetto definitivo/esecutivo del sottopasso ferroviario pedonale.L'inizio dell'esecuzione dei lavori non è ancora avvenuto con ogni conseguente disagio che da anni i cittadini residenti nella zona lamentano a seguito della chiusura del passaggio a livello di Via Andria.Anzi, con determinazione n. 2229 del 31.12.2024, è stato approvato il nuovo cronoprogramma della spesa con le relative esigibilità, spostando le somme previste per l'anno 2024 al 2025.Quali sono i motivi dell'allungamento dei tempi del procedimento? Lo slittamento dei tempi delle opere potrà comportare una revisione dei prezzi con il rischio dell'aumento delle somme cofinanziate dal Comune di Trani? Quando è previsto l'inizio della esecuzione delle opere? Noi di Articolo 97, insieme alla cittadinanza, restiamo in attesa di risposte».