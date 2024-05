Domenica a Palazzo Beltrani il giornalista Carlo Massarini

Domenica 5 maggio alle ore 18:00 il Palazzo delle Arti Beltrani ospita la presentazione del libro di Carlo Massarini "Vivo dal vivo 2010 – 2023" a cura dell'Assessorato alle Culture della città di Trani in collaborazione con le Vecchie Segherie Mastrototaro e la Mondadori Store.Dialogherà con l'autore Francesco Costantini. Carlo Massarini in questo testo torna a raccontare la musica, come sempre in maniera molto personale. Centoventi concerti visti e fotografati da lui. Un racconto in diretta, fatto sera per sera, per restituire le emozioni vissute 'dal vivo' attraverso parole e immagini e interviste ai protagonisti. Il tutto arricchito da QR code che permettono di rivedere brani di quello stesso concerto o di altri che riportano a quell'atmosfera. Nella personale selezione fatta da Massarini ci sono gli highlander e gli artisti delle nuove generazioni, sia italiani, sia stranieri, e le leggende che non sono più con noi. C'è il rock, certo, ma anche blues e jazz e rap e molti artisti di world music. Protagonisti di un'epoca in cui tutto è (ancora) possibile, perché non ci sono più confini. Di genere e geografici. Un libro di forti emozioni, una fotografia della migliore musica 'che gira intorno' in questi anni. Colta dal vivo, nel momento che per un'artista è la prova del fuoco e la sua definitiva affermazione.Carlo MassariniNato a La Spezia nel 1952 è cresciuto in Canada, al seguito del papà diplomatico. Giornalista e fotografo, è stato tra i primi a portare il rock a Radio Rai. Firma di "Popster" e "Rolling Stone", con la rivoluzionaria trasmissione Mister Fantasy diventa il volto simbolo della rivoluzione musicale in tv. Pioniere delle nuove tecnologie, nei suoi programmi (da Non necessariamente a Mediamente) ha sempre privilegiato la sperimentazione e il rapporto tra video e sonorità.