Teatro Pubblico Pugliese porta a Palazzo Beltrani due spettacoli teatrali

L'estate di Trani si arricchisce con due appuntamenti dedicati al teatro il 25 luglio e il 29 agosto nella Corte Davide Santorsola del Palazzo delle Arti "Beltrani.S'inizia il 25 luglio, ore 21, con l'attore e regista salentino Ippolito Chiarello che porta in scena "Oggi sposi", per la regia di Maria Cassi con Luigi Bubbico al pianoforte. Uno spettacolo che ha 20 anni, ma che ancora oggi continua a mietere successi e consensi tra pubblico e critica.Un lavoro che scava nell'ambito del comico e del grottesco con i modi dell'avanspettacolo e del varietà, contaminati dai sistemi dettati dall'esperienza teatrale nell'ambito della ricerca. Attraverso la musica, la letteratura, l'improvvisazione e le massime della saggezza popolare l'attore racconta il matrimonio e l'amore in una sorta di cerimonia collettiva.Il 29 agosto, sempre alle ore 21, va in scena "A me m'ha rovinato la guera" con Arianna Gambaccini, Michele Cipriani, testo e regia Arianna Gambaccini. Le avventure di un attore che tenta di arrivare sul palcoscenico e realizzare il sogno di una vita intera: incontrare un noto Impresario Teatrale per conoscerlo e convincerlo a farsi scritturare. Un omaggio al mondo dell'avanspettacolo, "che ha saputo trasformare la sofferenza e la fame in una risata collettiva, popolare e liberatoria", spiega Cipriani."Ad una programmazione turistica e culturale già ricca, aggiungiamo due importanti appuntamenti teatrali del Teatro Pubblico Pugliese. Questi eventi rappresentano un'opportunità unica per godere di spettacoli di alta qualità ed a prezzi decisamente contenuti, quindi accessibili a un pubblico ampio e variegato. Crediamo fermamente che la cultura debba essere un bene comune e il nostro impegno è rivolto a garantire che ogni cittadino possa avere l'opportunità di arricchirsi attraverso l'arte. Ringraziamo il Teatro Pubblico Pugliese per la collaborazione e per il loro costante impegno nel promuovere la cultura nella nostra città e nella nostra regione", dichiara Lucia de Mari assessore alle Culture del Comune di Trani.Biglietti a partire da 5 euro disponibili al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani ogni giorno dalle 16.00 alle 20.00. I biglietti saranno in vendita anche online su vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket.