“Rinascita”, sul palco della vita: al Beltrani perfomances da brividi di donne rinate

Ila Trani è stato il palcoscenico ideale di un'esperienza da brividi: in scenarogettorealizzato con il contributo dellaun viaggio emozionante alla scoperta di sé stesse per donne oncologiche, con vissuti complicati, relazioni, amicizie tradite e per tutte coloro che hanno deciso di ricominciare a vivere. Antonia, Angela, Dina, Miriana, Martina, Raffaella, Lucia, Gabriella, Laura, Marzia, Katia ed Anna sono state le protagoniste della serata, tutte sagacemente guidate da, regista e psicologa orgoglio tranese, che si sono preparate partecipando ad diverse masterclass laboratoriali di recitazione cinematografica, tanto da consentirgli di riproporre sul palco scene iconiche di film attinenti al proprio percorso di rinascita, il tutto a cura dell'in collaborazione con l'E' stato un percorso duro, catartico, ma liberatorio che ha trasformato le fragilità di ciascuna in forza.si è dimostrata unartista dalla sensibilità unica, con la sua competente esperienza nel mondo del cinema e del teatro, ha saputo creare un ambiente accogliente e stimolante, in cui ogni partecipante si è sentita libera di esprimere la propria creatività. La sua capacità di unire la psicologia alla recitazione ha reso questo progetto un'esperienza profonda e prolifica. Un percorso di rinascita attraverso la recitazione ed un percorso formativo completo, che ha spaziato dalle metodologie classiche del teatro (metodo Stanislavskij, Strasberg, Commedia dell'arte) alle tecniche più moderne e innovative, come tecniche psicologiche e di comunicazione non verbale.Un messaggio di speranza. Il progetto "Rinascita" è un messaggio di speranza per tutte le donne che affrontano momenti difficili. Dimostra che attraverso l'arte e la creatività è possibile ritrovare se stesse e ricominciare a vivere.«Questo progetto – sottolinea la nota casting director, acting coach, regista e psicologa Giusy Marrone - dimostra che l'arte ha il potere di trasformare le vite, di guarire le ferite e di dare speranza».E' stato un viaggio cinematografico dentro di sé, verso una nuova consapevolezza, quello di sedici donne rinate dopo aver toccato il fondo ed attraversato esperienze di vita dolorose: di malattia, di relazioni ed amicizie tradite. Le storie di donne che sono riuscite a rinascere dopo esperienze negative sono numerose e ispiratrici, sono donne quelle che si sono esibite che hanno affrontato sfide immense, ma sono riuscite a trasformare il dolore in forza e a costruire una nuova esistenza vita significativa ed appagante.