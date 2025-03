Il 04 marzo emoziona ancora: parole e musica di Lucio dalla

4 foto Lucio dove sei? Nico Ceralacca & Friends

Social Video 5 minuti Lucio dove sei? Nico Ceralacca & Friends

Lucio Dalla avrebbe compiuto 82 anni nel 04 marzo più iconico che si poteva realizzare a Trani per ricordare un uomo, un musicista, un poeta che ha lasciato un vuoto artistico può essere che ha provato a colmare, con molta umiltà e bravura,, nella vita Nicola Landriscina, accompagnato nella performance musicale al pianoforte dal molfettesealla chitarra dal margheritano, vi dice niente il cognome?, nelle incursioni poetiche e prosaiche dain arte Papaceccio ed a fine spettacolo dal duo, ma che bravi nella loro versione di Caruso, che da più di un anno si esibiscono, con successo, come "I Crooniverse".non ha avuto timore a mostrarsi nella sua versione artistica più genuina, spontanea che il pubblico ha gradito molto accompagnandolo sin dalle prime note di "Come è profondo il mare" un brano del 1977 che da il titolo all'omonimo album diuna delle canzoni più emblematiche che rappresenta una riflessione profonda sulla condizione umana, utilizzando il mare come metafora per esplorare temi come la libertà, l'angoscia e la ricerca di senso, un brano che Nico & Friends ha interpretato magistralmente.aveva una personalità artistica e umana non comune, con cuiha avuto il coraggio di confrontarsi ed a tratti sovrapporsi, Nico è stato: eclettico nella sua capacità di toccare generi musicali diversi, poetico :nell'interpretare le canzoni di Lucio con profondità, bella la versione di Stella di Mare, ed ironico perchè ha saputo mescolare mescolare leggerezza e profondità con un tocco di umorismo quando ha raccontato un pò della sua vita.E' stato un viaggio lungo ed appassionato, con una scaletta che ha toccato i più grandi successi dell'artista bolognese: ventidue brani iconici, una serata che ha inteso ripercorrere, riuscendoci, le fasi salienti della vita artistica di Lucio Dalla un arista che ha fatto dell'essere normale una impresa eccezionale. Lo spettacolo merita di essere riproposto in una versione estiva da Corte Santorsola, chissà se Niki Battaglia, direttore artistico di Palazzo Beltrani, ci sta pensando.