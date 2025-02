"Conoscere per amministrare": un'opportunità di dialogo tra amministratori e cittadini a Trani

Il prossimo 13 febbraio 2025, Trani ospiterà un evento molto atteso, "Conoscere per Amministrare: tra patrimonio e partecipazione", che si terrà a Palazzo Beltrani, dalle 17:00 alle 19:00. Un'occasione unica per comprendere, partecipare e contribuire attivamente alla costruzione del futuro della città.L'incontro si propone come un momento di confronto e dialogo tra amministratori locali e cittadini, per discutere tematiche cruciali per il buon governo della città e per favorire un'ampia partecipazione della comunità alla vita amministrativa. L'evento si inserisce nel quadro di iniziative volte a sensibilizzare e coinvolgere i tranesi nel processo decisionale, rafforzando la trasparenza e il legame tra istituzioni e cittadini.L'incontro sarà moderato dal Presidente del Consiglio Comunale di Trani, Giacomo Marinaro, il quale darà il via ai lavori, aprendo il dibattito tra gli amministratori e il pubblico.Saranno poi presenti tre relatori di spicco, che guideranno i partecipanti nella comprensione dei temi chiave dell'amministrazione e della gestione del patrimonio cittadino:- Prof. Mario Aulenta, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che parlerà della programmazione degli enti locali e dei principi contabili applicati, sottolineando l'importanza di una gestione trasparente e efficiente delle risorse pubbliche.- Dott. Francesco Pellecchia, Componente Monocratico del Nucleo di Valutazione, che approfondirà la connessione tra il benessere economico e il benessere sociale, illustrando come gli indicatori di valore pubblico possano influire sulle scelte politiche e amministrative.- Dott. Francesco Angelo Lazzaro, Segretario Generale, che si concentrerà sugli strumenti di partecipazione e controllo sociale, evidenziando come i cittadini possano essere coinvolti attivamente nella vita pubblica e nel monitoraggio delle politiche locali."Conoscere per Amministrare" è un evento aperto a tutta la cittadinanza, un'opportunità imperdibile per chi desidera conoscere più da vicino il funzionamento della macchina amministrativa della città e per chi vuole essere partecipe delle scelte che influenzeranno il futuro di Trani.La partecipazione a questo incontro sarà fondamentale per stimolare il confronto e raccogliere idee e proposte da parte della cittadinanza, per rendere la nostra città sempre più vivibile e moderna. Non perdere questa occasione di fare sentire la tua voce e di diventare protagonista della crescita di Trani. Appuntamento quindi a mercoledì 13 febbraio, alle 17:00, a Palazzo Beltrani.