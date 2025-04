"Polimniae Voces", concerto di meditazione sacra in Piazza Libertà a Trani

I riti della Settimana Santa, la visita ai sepolcri, l'intensità della Quaresima nell'attesa della Pasqua: da sempre è il periodo pasquale in Puglia che è momento di grande intensità spirituale, dove la fede e la devozione sono alla base di una serie di riti millenari che coinvolgono intere comunità. Ogni anno migliaia di fedeli si riuniscono nelle chiese e nelle piazza delle città così come dei centri più piccoli per celebrare la Passione di Cristo e la sua Resurrezione. Inoltre i testi liturgici legati ai Misteri della Passione e della Resurrezione hanno rappresentato una ricca fonte di ispirazione per i compositori di tutti i tempi. I repertori corali di ogni epoca e stile sono ricchi di composizioni che ripercorrono le tappe dell'ultima cena, della via crucis, della morte e della resurrezione di Cristo. E la maggior parte delle volte si tratta di pagine musicali di altissimo livello artistico quanto spirituale.Quest'anno il Coro Polifonicoterrà in uno ad orchestra d'archi, la sera del giorno 12 aprile 2025, alle ore 20:00 in Piazza Libertà, un concerto, che gode del Patrocinio del Comune di Trani di meditazione sacra sul tema dello Stabat Mater e della Passione dal titolo "GEMITUS MATRIS TUAE NE OBLIVISCARIS" (Non dimenticare il pianto di tua madre"."L'associazione "con questa iniziativa, intende celebrare - dichiarano il presidented il direttore artistico- la prossima riapertura della chiesa di San Francesco in Trani, all'esito dell'ultimazione dei lavori di restauro che l'hanno interessata. Il concerto avrà per tema la sequenza dello "Stabat Mater", anche in riferimento all'affetto nutrito dalla città di Trani verso l'immagine dell'Addolorata".Complementare obiettivo dell'evento è quello di raccogliere la cittadinanza presso una delle piazze centrali di Trani, affinché sia promossa la partecipazione dei cittadini alla vita musicale, nonché alla crescita sociale della cultura musicale, anche attraverso la tradizione locale.L'evento rientra nel progetto Crucifixus dell'associazione, associazione regionale cori pigliesi, in collaborazione con i cori di Puglia associati e solo a loro riservato, con il patrocinio di Feniarco e con il contributo di Regione Puglia e Ministero della Cultura.Con il progetto Crucifixus ARCoPu intende promuovere le migliori proposte musicali realizzate dai cori pugliesi nel periodo quaresimale e pasquale, creando un sistema di rete che ne favorisca la fruizione e la visibilità, e al tempo stesso si propone di valorizzare un patrimonio corale e musicale quanto mai prezioso nella storia della musica di tutti i tempi. In caso di maltempo il concerto si svolgerà all'interno della chiesa di San Francesco, che ivi insiste.