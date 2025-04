Stasera la solenne Messa Crismale nella Cattedrale di Trani

Si terrà questa sera, mercoledì 16 aprile 2025 alle ore 18:30, nella Cattedrale di Trani, la solenne celebrazione della Messa Crismale, presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo. Si tratta di uno dei momenti liturgici più importanti della Settimana Santa e, simbolicamente, di un forte richiamo all'unità del clero con il proprio vescovo.La Messa Crismale, che solitamente si celebra il mattino del Giovedì Santo ma che per ragioni pastorali può essere anticipata, segna l'apertura ufficiale del Triduo Pasquale e rappresenta un passaggio centrale nella preparazione alla Pasqua.Durante la liturgia, l'Arcivescovo benedirà i tre oli santi: l'olio dei catecumeni, usato nel battesimo; l'olio degli infermi, destinato all'unzione dei malati; e soprattutto il Sacro Crisma, misto con balsamo e profumato, utilizzato nei sacramenti del battesimo, della confermazione e dell'ordinazione sacerdotale. Proprio da quest'ultimo olio la celebrazione prende il nome.Altro momento toccante della liturgia sarà il rinnovo delle promesse sacerdotali da parte di tutti i presbiteri presenti, che riaffermano davanti al vescovo e al popolo di Dio il proprio impegno al servizio della Chiesa.La Messa Crismale è anche una rara occasione in cui si ritrova tutto il presbiterio diocesano attorno al proprio Vescovo, testimoniando visibilmente la comunione e la missione condivisa.La celebrazione, fortemente partecipata ogni anno, è aperta a tutta la cittadinanza ed è anche trasmessa in diretta su Easy TV (canale 81), per permettere anche a chi non può essere fisicamente presente di unirsi spiritualmente all'evento.Un appuntamento, dunque, da vivere con fede e intensità, che ci introduce nel cuore del mistero pasquale.