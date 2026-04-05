Suonano le campane a festa, è la Pasqua del Signore

Si concluderanno domenica 5 aprile le celebrazioni pasquali con la solennità della Pasqua di Resurrezione, momento culminante dell'anno liturgico cristiano. Le Sante Messe presiedute da Monsignor D'Ascenzo saranno officiate nella Cattedrale di Trani alle ore 11.00 e alle ore 19.00, segnando il trionfo della vita sulla morte e rinnovando, ancora una volta, il messaggio universale di fede, speranza e rinascita.La Pasqua rappresenta il cuore stesso del cristianesimo: celebra la Risurrezione di Gesù Cristo, evento fondante su cui si basa l'intera fede della Chiesa. Dopo il dolore della Passione e il silenzio del Sabato Santo, la comunità cristiana esplode nella gioia dell'annuncio pasquale: Cristo è risorto. È una vittoria che non riguarda solo un evento del passato, ma che si rinnova nel presente, offrendo a ogni credente la promessa di una vita nuova.Dal punto di vista liturgico, la Pasqua non è soltanto una festa, ma un passaggio (dal latino pascha, che richiama il "passare oltre") dalla morte alla vita, dal peccato alla salvezza. È il compimento del mistero celebrato nei giorni precedenti del Triduo Pasquale, e rappresenta la luce che illumina l'intero cammino cristiano.Le celebrazioni eucaristiche della domenica di Pasqua sono caratterizzate da un clima di festa e solennità: le chiese si riempiono di fedeli, i canti esprimono gioia e gratitudine, e la liturgia si fa annuncio vivo della speranza che non delude.In un tempo segnato da incertezze e difficoltà, il messaggio pasquale torna con forza a parlare al cuore delle persone: la vita vince, sempre. Ed è proprio in questa certezza che la Pasqua continua a rappresentare, per la Chiesa e per i fedeli, un invito a rinascere, a guardare oltre le prove e a riscoprire la luce anche nei momenti più bui.