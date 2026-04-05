Pasqua
Pasqua
Attualità

Pasqua in Puglia, vince la tradizione: 7 famiglie su 10 festeggiano a casa

Spesa più contenuta e tavole da sei persone: tra ricette tipiche, convivialità e risparmio, resta centrale il valore dello stare insieme

Trani - domenica 5 aprile 2026
Sette pugliesi su dieci trascorreranno la Pasqua a casa con una spesa media di 92 euro a famiglia, in leggero calo rispetto allo scorso anno e sei persone sedute a tavola a conferma di una festa che resta profondamente legata alla dimensione domestica. È quanto emerge dall'indagine di Coldiretti Puglia, nei mercati contadini di Campagna Amica dove la convivialità vince ancora su tutto anche se con un occhio più attento al portafoglio

Una parte dei pugliesi sceglie comunque di pranzare fuori tra ristoranti e agriturismi – aggiunge Coldiretti Puglia - mentre altri puntano su un picnic all'aria aperta meteo permettendo con una quota di indecisi che deciderà solo all'ultimo momento. Per preparare il pranzo di Pasqua si dedicano mediamente circa due ore ai fornelli – spiega Coldiretti Puglia . con oltre la metà che riesce a restare tra una e tre ore mentre una parte più veloce chiude tutto in un'ora e c'è anche chi si spinge molto oltre arrivando fino a cinque o addirittura otto ore segno che per qualcuno la cucina resta un vero rito mentre una minoranza sceglie soluzioni più rapide tra piatti pronti e asporto.

A tavola dominano le ricette della tradizione con le uova grandi protagoniste della settimana pasquale – afferma Coldiretti Puglia . accanto all'agnello che in Puglia resta il simbolo per eccellenza presente in quasi la metà delle tavole tra case ristoranti e agriturismi con un valore che va oltre il piatto perché rappresenta un sostegno concreto ai pastori messi a dura prova dall'aumento dei costi e dalla siccità che riduce i pascoli.

Il viaggio nei sapori – racconta Coldiretti Puglia - passa dai piatti identitari del territorio con il cutturiddu tipico delle Murge, preparato con agnello e erbe spontanee, fino al benedetto con capocollo di Martina Franca, agrumi. Ricotta, asparagi, taralli e uova sode senza dimenticare l'incrapiata che arricchisce fave e cicorie con pane casereccio abbrustolito accompagnata da cipolle rosse o peperoni verdi fritti.

Accanto alla carne resta forte anche la tradizione di mare, con baccalà fritto, primi con asparagi e gamberetti e le immancabili fritture di paranza, seppie e gamberi a completare una tavola che racconta tutta la varietà della Puglia. Il risultato è una Pasqua più sobria - conclude Coldiretti Puglia - ma autentica dove si spende meno, si spreca meno e si riscopre il valore dello stare insieme senza eccessi
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Pasqua e Settimana Santa
Altri contenuti a tema
Riflessioni e memorie di un giovane cristiano: la Santa Pasqua e i valori che porta con sè Religioni Riflessioni e memorie di un giovane cristiano: la Santa Pasqua e i valori che porta con sè Con il culmine della Settimana Santa pubblichiamo una toccante lettera di Alfredo Cavalieri
Pasqua e Pasquetta tra cultura e bellezza: aperture straordinarie a Trani Vita di città Pasqua e Pasquetta tra cultura e bellezza: aperture straordinarie a Trani Ingressi gratuiti al Castello Svevo e al Polo Museale
I Folletti Laboriosi 2.0 portano la speranza in carcere: rose all’uncinetto per l’Addolorata Associazioni I Folletti Laboriosi 2.0 portano la speranza in carcere: rose all’uncinetto per l’Addolorata Il progetto dell’Associazione che ha trasformato la detenzione in bellezza: un bouquet realizzato dalle ospiti della Casa di Reclusione di Trani omaggia la Vergine
Suonano le campane a festa, è la Pasqua del Signore Religioni Suonano le campane a festa, è la Pasqua del Signore Gli orari delle Messe in Cattedrale
Sabato Santo, stasera la veglia pasquale presieduta da Monsignor D'Ascenzo Religioni Sabato Santo, stasera la veglia pasquale presieduta da Monsignor D'Ascenzo Appuntamento alle 22 in Cattedrale
Trani, il Venerdì Santo negli scatti di Cecilia Di Lernia: quando il bianco e nero racconta il cuore Religioni Trani, il Venerdì Santo negli scatti di Cecilia Di Lernia: quando il bianco e nero racconta il cuore Annullata la processione notturna, resta tuttavia la potenza della devozione in una galleria fotografica d’autore
Per una Pasqua di pace, ovunque: auguri dal Viva Network Vita di città Per una Pasqua di pace, ovunque: auguri dal Viva Network In un periodo storico drammatico, l'appello alla rinascita umana
Trani, l'Addolorata resta in Chiesa: il maltempo ferma la processione della notte Religioni Trani, l'Addolorata resta in Chiesa: il maltempo ferma la processione della notte Decisione sofferta tra l'Arciconfraternita e le Autorità: pioggia e strade scivolose annullano il corteo. Santa Teresa resta aperta per la preghiera: stamane la Benedizione Solenne
Pasqua di lunghe code sulla statale 16 bis per un incidente stradale
5 aprile 2026 Pasqua di lunghe code sulla statale 16 bis per un incidente stradale
Pasqua e Pasquetta tra cultura e bellezza: aperture straordinarie a Trani
5 aprile 2026 Pasqua e Pasquetta tra cultura e bellezza: aperture straordinarie a Trani
Riflessioni e memorie di un giovane cristiano: la Santa Pasqua e i valori che porta con sè
5 aprile 2026 Riflessioni e memorie di un giovane cristiano: la Santa Pasqua e i valori che porta con sè
Suonano le campane a festa, è la Pasqua del Signore
5 aprile 2026 Suonano le campane a festa, è la Pasqua del Signore
Per una Pasqua di pace, ovunque: auguri dal Viva Network
5 aprile 2026 Per una Pasqua di pace, ovunque: auguri dal Viva Network
Credito d’imposta sul gasolio agricolo: sollievo per le aziende pugliesi tra rincari e semine
5 aprile 2026 Credito d’imposta sul gasolio agricolo: sollievo per le aziende pugliesi tra rincari e semine
Paura in piazza della Repubblica: auto finisce contro un albero
4 aprile 2026 Paura in piazza della Repubblica: auto finisce contro un albero
Sabato Santo, stasera la veglia pasquale presieduta da Monsignor D'Ascenzo
4 aprile 2026 Sabato Santo, stasera la veglia pasquale presieduta da Monsignor D'Ascenzo
Carcere di Trani. De Santis (PD): «Serve il giusto numero di personale sanitario, ambienti allestiti come si deve»
4 aprile 2026 Carcere di Trani. De Santis (PD): «Serve il giusto numero di personale sanitario, ambienti allestiti come si deve»
I colori della Puglia accendono via Zanardelli: il fascino dei "sottani " in mostra a Trani
4 aprile 2026 I colori della Puglia accendono via Zanardelli: il fascino dei "sottani" in mostra a Trani
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.