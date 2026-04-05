Castello di Trani
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Vita di città

Pasqua e Pasquetta tra cultura e bellezza: aperture straordinarie a Trani

Ingressi gratuiti al Castello Svevo e al Polo Museale

Trani - domenica 5 aprile 2026
Trani si prepara a vivere una Pasqua all'insegna dell'arte e della storia. Domenica 5 aprile 2026, in occasione della prima domenica del mese, torna l'iniziativa nazionale che prevede l'ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali, offrendo a cittadini e visitatori un'opportunità preziosa per riscoprire il patrimonio cittadino.

Protagonista indiscusso sarà il Castello Svevo di Trani, simbolo della presenza federiciana e punto di riferimento del patrimonio monumentale locale. La fortezza, affacciata sul mare, continua a raccontare secoli di storia e si conferma tra i luoghi più suggestivi della città. Al suo interno, al secondo piano delle casematte, è visitabile anche la collezione dedicata alla regina Margherita di Savoia, frutto della collaborazione tra la Direzione regionale Musei Puglia e il Palazzo Reale di Napoli. L'allestimento rientra nel progetto nazionale "100 opere tornano a casa", promosso dal Ministero della Cultura.

Per l'occasione pasquale, il Castello osserverà aperture straordinarie: domenica 5 aprile sarà visitabile dalle 8:30 alle 13:30 (ultimo ingresso alle 12:30), mentre lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, l'orario sarà prolungato fino alle 19:30 (ultimo ingresso alle 18:30).

Non solo il Castello: anche al Polo Museale di Trani, in piazza Duomo, aderisce all'iniziativa con ingresso gratuito alla mostra "L'Ombra e il Bagliore". Gli spazi espositivi saranno aperti sia a Pasqua che nel Lunedì dell'Angelo dalle 9:30 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00.

Un'occasione ideale per trascorrere le festività pasquali tra cultura e tradizione, immergendosi nella bellezza senza tempo di Trani.
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