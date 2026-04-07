Folla e commozione piú che mai per la processione dei Misteri a Trani

Nel cuore della Settimana Santa tranese, la sera del Venerdì Santo si rinnova ogni anno una delle manifestazioni di più profonda devozione popolare: la Processione dei Misteri. Questa solenne celebrazione liturgica popolare rappresenta uno dei momenti più intensi della Pasqua nella città di Trani. Un'edizione particolarmente sentita quella di quest'anno, segnata dalla mancata uscita della Madonna Addolorata, a causa del maltempo: un'assenza che ha reso ancora più intensa l'attesa e la partecipazione dei fedeli.La Processione dei Misteri affonda le sue radici nella tradizione cristiana medievale che vuole commemorare la Passione e la Morte di Gesù Cristo attraverso un rito collettivo di preghiera, silenzio e meditazione. A Trani, la processione è legata anche al Miracolo Eucaristico cittadino, un episodio miracoloso risalente all'XI secolo, che viene ricordato in particolare dalla confraternita che organizza il corteo e dal gonfalone nero con la sigla SPQR che apre la processione.Il cuore del corteo è costituito da quattordici immagini sacre, ognuna delle quali rappresenta un momento della Passione di Cristo. Queste statue vengono portate in processione dalle confraternite cittadine, che partecipano con grande devozione e spirito di servizio. L'evento è organizzato dall'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento, detta anche dei Bianchi.Il corteo si snoda per le vie più antiche della città, attraversando piazze e angoli suggestivi del centro storico. Il percorso usuale include vie come Via Beltrani, Piazza Lambert, Via Sant'Agostino, Corso Vittorio Emanuele fino a raggiungere la Basilica Cattedrale, toccando alcuni dei luoghi più rappresentativi della storia tranese.La Processione dei Misteri è caratterizzata da una forte atmosfera di raccoglimento. Il passaggio delle statue, accompagnato dal silenzio dei cittadini, dal suono delle campane e dal ritmo cadenzato dei portatori, crea un clima introspettivo e partecipativo che coinvolge sia i fedeli sia i visitatori. Numerosi sono i cittadini e i pellegrini che si radunano lungo il percorso per assistere al rito, spesso rimanendo fino alla conclusione del corteo.Più di una semplice rappresentazione religiosa, per molti tranesi, assistere o partecipare alla processione è un modo di vivere concretamente il mistero pasquale, in cui il dolore e la speranza si intrecciano lungo le strade della città antica.