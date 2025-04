Pasqua, rinascita di legami e parole: gli auguri del Viva Network

Rinascere, con la luce della speranza che riscalda il cuore. Viviamo quel tenero periodo dell'anno in cui la natura si risveglia, ma purtroppo il mondo rimane spesso indifferente a questo rinnovamento. La Pasqua ci offre un'occasione persul modo in cui osserviamo il mondo eOggi più che mai, abbiamo bisogno di parole che uniscano, che ricostruiscano legami, che raccontino lae delle persone che li abitano, che diano risalto alle, troppo spesso celate sotto il freddo dell'indifferenza. Lapuò essere come un ponte: non solo tra individui, ma tra passato e futuro, tra radici e nuovi orizzonti. Come la Pasqua invita alla rigenerazione, così anche la parola –– può diventare seme di speranza, cura per la comunità, strumento per coltivareCon i colori e la gioia delicata della primavera, porgiamo ai lettori dei 19 siti delk i nostri più cari auguri, da parte di tutta la redazione e dalla squadra di. Buona Pasqua!