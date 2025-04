Giovedì Santo, stasera il tradizionale "Rito dei Sepolcri"

Con il tramonto di oggi, Giovedì Santo, si entra nel vivo del Triduo Pasquale: le celebrazioni liturgiche commemorano l'Ultima Cena di Gesù con i suoi discepoli e l'istituzione dell'Eucaristia. In tutte le parrocchie, dopo la Santa Messa in Coena Domini, il Santissimo Sacramento verrà trasferito solennemente presso gli Altari della Reposizione, comunemente noti come "Sepolcri", che i fedeli sono invitati a visitare in segno di adorazione e preghiera.I Sepolcri, allestiti con grande cura e devozione in tutte le chiese della città, rappresentano uno dei momenti più suggestivi e partecipati della tradizione religiosa tranese. Come da consuetudine, saranno centinaia i fedeli che, nel corso della serata, si muoveranno in pellegrinaggio silenzioso da una chiesa all'altra, in un cammino di fede e raccoglimento che prepara al Venerdì Santo.La città si appresta così a vivere i giorni più intensi dell'anno liturgico, tra tradizione, spiritualità e profonda partecipazione popolare.