Tra commozione e fede, giunge al termine la Processione dell'Addolorata. LE FOTO

16 foto Processione Addolorata 2025

Anche quest'anno, la città di Trani ha vissuto con grande devozione e partecipazione la tradizionale processione della Madonna Addolorata, uno degli appuntamenti più significativi e sentiti della Settimana Santa. La processione, che ha preso il via alle tre di notte del Venerdì Santo dalla Chiesa di Santa Teresa, ha visto la partecipazione di migliaia di fedeli, uniti nel silenzio e nella preghiera per un momento di intensa spiritualità.L'atmosfera che ha avvolto la processione è stata unica: il religioso silenzio che ha caratterizzato il cammino della Madonna Addolorata lungo le vie di Trani ha reso l'evento ancora più suggestivo e carico di emozione. Ogni anno, infatti, questa tradizione secolare diventa un momento di riflessione profonda per la comunità tranese, che si ritrova a rivivere la sofferenza della Madonna, testimone della Passione di Cristo.La processione ha attraversato le strade principali della città, tra le quali le vie più strette del centro storico, creando uno scenario emozionante che ha coinvolto anche i visitatori.L'evento si è svolto senza alcun incidente o disordine, grazie all'impegno delle associazioni locali, delle forze dell'ordine e dei volontari che hanno garantito il regolare svolgimento della processione, assicurandosi che la sicurezza dei partecipanti fosse preservata in ogni momento. Tuttavia, non sono mancati episodi di inciviltà e disattenzione che hanno richiesto l'intervento della Polizia Locale. Nonostante la chiara segnaletica e le comunicazioni diffuse nei giorni precedenti, numerose sono state le infrazioni al codice della strada riscontrate, in particolare relative al divieto di sosta lungo il percorso della processione con conseguente rimozione forzata dei mezzi.. La processione della Madonna Addolorata è una delle manifestazioni più attese, non solo per il suo valore religioso, ma anche per l'importanza culturale che ha per i tranesi. Si tramanda da secoli e rappresenta l'essenza stessa della tradizione religiosa della città. Ogni anno, questo evento richiama fedeli e curiosi da tutto il territorio, unendo tutti in un momento di condivisione e spiritualità.Si tratta di un appuntamento imprescindibile nella Settimana Santa tranese, uno dei momenti più significativi e coinvolgenti, che esprime la devozione della comunità e la forza della tradizione religiosa che attraversa i secoli. Un evento che non solo celebra la fede, ma che è anche un'occasione per rafforzare i legami tra i cittadini, rendendo Trani protagonista di una delle tradizioni più belle e sentite della Puglia.