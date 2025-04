Per la "Settimana Santa", questa sera concerto d'archi al Santuario della Madonna di Fatima di Trani

L'evento serale si terrà presso il Santuario Madonna di Fatima a Trani (BT) con inizio alle ore 20.00.

La Settimana Santa si apre oltre che con le funzioni ed i riti propri del periodo anche con una serie di concerti. Il Santuario Parrocchia della Madonna di Fatima di Trani ne propone uno questa sera dal titoloinizio ore 20:00 dopo la Celebrazione Eucaristica.In collaborazione con il parroco del Santuario Padre Sabino Maldera, sarà "Alterazioni" ad esibirsi, un'associazione culturale e musicale nata per sostenere la diffusione della musica in tutte le sue forme. L'associazione biscegliese, per la Pasqua 2025, proporrà un programma dedicato a uno dei più grandi capolavori della musica d'arte del tempo pasquale, il Requiem K.626 di W. A. Mozart in una versione per quartetto d'archi realizzata da Peter Lichtenthal, autore che tanto ha contribuito alla diffusione di questa composizione e, più in generale, dell'opera di Mozart.L'evento intende offrire una riflessione in musica sui temi più complessi della nostra contemporaneità in un momento storico profondamente segnato da conflitti, tragedie personali e collettive, crisi umanitarie difficili da accettare e ancor più da comprendere per una umanità che va sempre più smarrendo quelle coordinate religiose e morali che per secoli hanno sostenuto la spiritualità propria dell'essere umano.