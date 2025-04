Al Santuario della Madonna di Fatima a Trani si rivive la Passione di Gesù

7 foto Parrocchia MdF Rappresentazione della Passione 2025

Social Video 2 minuti Madonna di fatima - Passione Vivente 2025

Tutto è pronto alladi Trani per la tredicesima edizione della drammatizzazione della Passione Vivente del Signore. Il titolo scelto quest'anno è, una riflessione più che una domanda alla quale proveranno a rispondere ragazzi, giovani ed adulti, attraverso la messinscena che ruoterà attorno a diversi quadri tra quelli più importanti e decisivi che riguardano le ultime ore della vita di Gesù.Il parroco, Padre Sabino Maldera, ha voluto fortemente, ancora una volta, che la messa in scena della Passione: "Credo che siano occasioni importanti per meditare più a fondo sui temi forti della Settimana Santa - ha detto - riuscendo anche a raggiungere un obbiettivo non memo importante che è quello della coesione della comunità, atteso che il gruppo che si impegna è formato da giovani e meno giovani, pensate che c'è qualcuno fra i ragazzi - ha continuato Padre Sabino - che non era ancora nato quando c'è stata la prima edizione. Vorrei cogliere l'occasione - ha concluso il parroco - per invitare la comunità cittadina, l'ingresso è libero, ad esserci per sostenere e premiare con la sola presenza l'impegno e le intenzioni meditative del gruppo".A proposito del gruppo, a guidarli c'èeducatrice e corista in parrocchia,chancora oggi , come nel 2010 anno in cui ideò la rappresentazione, si impegna nella organizzazione, scrivendone i testi o supervisionando quelli redatti dai ragazzi. Da diversi anni del coordinamento della rappresentazione si occupache di professione fa il medico, ma che in questo tempo di preparazione veste panni diversi: " Con questa rappresentazione - ha detto - vogliamo trasmettere una emozione, una riflessione di spiritualità a tutti grazie ai giovani ed agli adulti che quest'anno li affiancheranno. Abbiamo cercato di creare connessioni fra loro attraverso il messaggio che vogliamo trasmettere che è universale che vale per tutte le età".Torna quindi una tradizionale manifestazione molto amata ed attesa dai fedeli, con un appuntamento fissato per domenica 13 aprile dalle ore 20:00, a conclusione della Celebrazione Eucaristica. La rappresentazioneche andrà in scena,si avvale della collaborazionedell'associazione