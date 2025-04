Settimana Santa, le celebrazioni presiedute dall'Arcivescovo d'Ascenzo

Powered by

17 aprile 2025 – Giovedì Santo

18 aprile – Venerdì Santo – Passione del Signore

19 aprile 2025 – Sabato Santo

Anche quest'anno l'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo accompagnerà i fedeli dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie lungo l'intenso percorso liturgico della Settimana Santa, con una presenza capillare nei diversi territori della diocesi.Di seguito il programma:Trani, Chiostro dell'Episcopio, ore 11.00, Commemorazione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme e la Benedizione delle Palme – Processione verso la CattedraleTrani, Cattedrale, ore 11.30, Santa MessaCorato, Ospedale Civile, ore 11.00, Santa MessaTrinitapoli, Parrocchia Immacolata, ore 19.00, via Crucis cittadinaTrani, Cattedrale, ore 18.30, Messa del Crisma (Diretta televisiva su Easytv, canale 81)Corato, Rsa Fondazione Oasi, ore 17.30, Messa in Coena DominiTrani, Casa di reclusione femminile, ore 9.00, Accoglienza dell'AddolorataBisceglie, Incrocio tra Via Imbriani e Piazza Vittorio Emanuele II, ore 9.30, Rito dell'«Incontro»Barletta, Concattedrale, ore 15.00, Sosta della Processione eucaristico-penitenziale presso la Chiesa di San GaetanoSan Ferdinando di Puglia, Parrocchia San Ferdinando Re, ore 19.00, Celebrazione della Passione del SignoreMargherita di Savoia, Chiesa dell'Addolorata, ore 20.45, Conclusione della Processione dei MisteriCorato, ore 12.00, Rientro Processione della PietàTrani, Cattedrale, ore 22.00, Veglia PasqualeTrani, Carcere maschile, ore 9.00Trani, Carcere femminile, ore 10.00, Santa Messa