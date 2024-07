“Contrattempi Moderni” è atteso a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani per la sezione Teatro D’Autore

Un esilarante one man show che ironizza sulla schiavitù dell'uomo moderno rispetto alla tecnologia. Una divertente physical comedy dal sapore internazionale che, attraverso l'uso creativo di schermi e dispositivi, e con un ritmo incalzante, racconta il rapporto malsano tra uomo e tecnologia. Un uomo spersonalizzato, in grado di specchiarsi solo nei "black mirror" dei suoi dispositivi e che non è più in grado di riconoscersi. È "Contrattempi Moderni", lo spettacolo che ha rappresentato il debutto da solista del performer Raffaello Tullo, fondatore e coautore di tutti gli spettacoli della Rimbamband. Lo show, primo appuntamento della sezione Teatro d'Autore, tra gli eventi speciali teatrali della stagione artistica estiva 2024 di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani, andrà in scena sabato 27 luglio nella scenografica Corte "Davide Santorsola".La tecnologia nasce con l'intento esplicito di migliorare la vita di ciascuno di noi. Tuttavia, cosa possiamo fare se ci accorgiamo che il progresso tecnologico sta al contrario peggiorando la nostra esistenza?Mai spettacolo fu più contemporaneo in tempi in cui sembra che senza la tecnologia e l'intelligenza artificiale sia impossibile per l'essere umano continuare ad esistere. «È la cosa più fuori dalle righe che si possa vedere su un palco – è lo stesso Tullo a sottolinearlo -. Divertente, moderno, coinvolgente e poetico».Contrattempi Moderni racconta una storia fatta di dispositivi tecnologici, piccoli elettrodomestici, telecomandi, ossessioni, ma anche di libertà perdute da riconquistare. Il protagonista si sveglia dopo la prima notte trascorsa nella sua nuova casa modernissima e ipertecnologica, paradiso di domotica, circondato da oggetti da sistemare e scatoloni da svuotare. A fargli compagnia, il suo pappagallo impiccione e dispettoso che non riesce proprio a chiudere il becco. La sua giornata è scandita da messaggi vocali compulsivi della sua compagna che annuncia il suo imminente arrivo per pranzo con parenti e amici. A lui il compito di mettere tutto in ordine e preparare le pietanze prima del loro arrivo. Ma la casa sembra ribellarsi così come la tecnologia. La preparazione del pranzo si trasforma in un'odissea rocambolesca e tragicomica, con telecomandi che scappano, aspirapolveri danzanti, specchi dispettosi, orologi parlanti e frigoriferi straripanti, mentre le lancette implacabili galoppano verso l'ora X, il protagonista riuscirà a servire un pranzo memorabile?Travolto dal turbinio tecnologico, egli si trova a fare i conti con innumerevoli "contrattempi", figli di una modernità estrema e fuori controllo. Raffaello Tullo, da solo in scena, porta un mix di comicità, musica e virtuosismi, fusi in una tessitura drammaturgica esilarante e al tempo stesso poetica che riempie tutti gli spazi in una sorta di horror vacui divertente ma che fa anche pensare.Strizzando l'occhio nel titolo al celebre capolavoro di Charlie Chaplin, l'artista pugliese conduce il pubblico nell'universo immaginifico delle cosiddette "physical comedy", incentrate sull'uso e la manipolazione del corpo nella sua totalità per ottenere l'effetto comico, coreografie di tip tap e body percussion compresi. Tra farsa caciarona, clownerie, rumori fuori scena, situazioni assurde e paradossali, gag, acrobazie percussive e tanta inventiva, «Contrattempi moderni» è un testo originalissimo e dotato di un linguaggio innovativo, con uno stile che armonizza modernità e tradizione.Lo spettacolo ha registrato continui successi e sold out nei teatri di tutta Italia, arricchendosi di data in data di nuovi numeri ed effetti drammaturgici, scaturiti dalla fantasia indomita di Tullo. Tra le novità di vestizioni grottesche e oggetti-simbolo che suscitano evocative suggestioni, non mancheranno i disagi comunissimi di chi cerca di prenotare un biglietto aereo o di sbloccare il proprio smartphone tramite il riconoscimento facciale.Questa commedia musicale, a tratti circense e follemente creativa, promette tanto divertimento ma anche molti spunti di riflessione: chiunque può infatti ritrovare nelle idiosincrasie del protagonista i propri drammi quotidiani di chi cerca di resistere all'assalto della modernità. Tra specchi dispettosi, pubblicità invadenti, bicchieri intonati e pentole suonanti, non mancano le citazioni che sono veri e propri omaggi della settima arte, da «Il grande dittatore» a «Ghost», da «Frankenstein Junior» a «Dirty Dancing», sino a «Titanic» e tanto altro.Raffaello Tullo, one man show e performer all'americana, in grado di recitare, cantare, ballare, che sarebbe perfettamente a suo agio in un musical di Broadway, sarà in scena con "Contrattempi Moderni" il prossimo 27 luglio al Palazzo delle Arti Beltrani a Trani. Lo spettacolo, scritto da Tullo insieme ad Alessandro Clemente (autore di Benigni, Crozza, Luca e Paolo) e Alberto Di Risio (autore storico di Fiorello e anche regista dello spettacolo), promette risate ma anche spunti di riflessione su come la tecnologia possa trasformare le nostre vite in un circolo vizioso.Poltronissima (posto riservato da scegliere su pianta) 25,00 euro; Posto unico (non numerato): 20,00 euro. I biglietti possono essere acquistati con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito esclusivamente al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto tutti i giorni, dalle 16,00 alle 20,00, in via Beltrani 51 a Trani (BT).Il biglietto per lo spettacolo "Contrattempi Moderni" di e con Raffaello Tullo è disponibile on line al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/raffaello-tullo-contrattempi-moderni/231670Per acquistare i biglietti di tutta la programmazione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/venue/terrazza-davide-santorsola/517230061La brochure con tutti gli appuntamenti è scaricabile al seguente link: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/stagione-artistica-2024.htmlLa programmazione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, contenitore culturale polifunzionale della città di Trani, gode della media partner di Radio Selene ed è stata realizzata dall'Associazione delle Arti con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, l'intervento della Regione Puglia, il PACT Polo Arti Cultura Turismo della Regione, Piano straordinario 2022 "Custodiamo la Cultura in Puglia" - Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale L.R. 40/2016, art.15, comma 3 e il Teatro Pubblico Pugliese.Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00, porta alle 20.30. Per info: 0883.50.00.44 e www.palazzodelleartibeltrani.it.