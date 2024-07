Appuntamento in Adriatico, si rinnova incontro con Assonautica

Anche quest'anno "Appuntamento in Adriatico" fa tappa a Trani. Martedì 16 luglio alle ore 18.30 a palazzo Beltrani è previsto il consueto incontro con focus sulle prospettive del diportismo che vede come protagonista Assonautica, nell'ambito dell'iniziativa annuale (giunta alla trentaseiesima edizione) che raggruppa molti appassionati di vela da tutta Italia.Sono 12 le barche in rotta verso la città pugliese e che faranno da cornice all'evento organizzato dal raggruppamento Assonautiche Adriatiche. Per l'occasione è stato organizzato una conferenza stampa aperta al pubblico nel palazzo delle arti tranese. L'incontro sarà moderato da Paolo Dal Buono, componente del Consiglio direttivo di Assonautica e direttore di "Appuntamento in Adriatico".Sono previsti gli interventi di Amdeo Bottaro (sindaco di Trani), di Roberto Di Gioia (vice presidente nazionale di Assonautica), di Nicola Rutigliano (amministratore unico del porto turistico di Bisceglie) e di Andrea Zullo (direttore del porto turistico di Manfredonia).