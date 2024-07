Tony Esposito: a palazzo Beltrani una travolgente Kalimba de luna... tranese

Settantatré anni a ritmo di "kalimba", di percussioni antiche e moderne, brani diventati tormentoni internazionali - con partecipazioni e premi a festival sudamericani con grande successo - e collaborazioni con i più grandi tra gli artisti italiani, uno su tutti fino a Daniele evocato più volte con omaggi in canzoni indimenticabili: Tony Esposito ieri sera nella Corte Davide Santorsola di Palazzo Beltrani ha fatto ballare e cantare tutto il pubblico, travolto dai ritmi irresistibili dei brani che l'hanno reso famoso tra gli anni ottanta e novanta. Un efficacissimo team di musicisti su cui ha continuato a brillare lui, che, sempre affascinante, aveva fatto innamorare stuoli di ragazzine. E sotto una luna crescente nel cielo di Trani la celeberrima Kalimba De Luna, riproposta da star internazionale in innumerevoli cover, letteralmente ha trascinato tutto il pubblico presente, tormentone diventato un classico amato ancora oggi anche dai giovanissimi. Effetto nostalgia particolarmente emozionante con l'esecuzioni di alcuni brani di Pino Daniele, musicista con cui Tony Esposito ha collaborato per tantissimi anni e che ha segnato un'epoca della musica italiana indimenticabile e forse irripetibile: "Napul è , "A me m piace o blues", "alleria", "je so pazz". Un'altra serata magica proposta nell'ambito degli eventi speciali musicali di Palazzo Beltrani, un punto di riferimento importante dell'estate tranese per cittadini e per tanti turisti.