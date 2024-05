2 maggio 1985, 39 anni fa la visita di Lady Diana e il principe Carlo a Trani

Le campane della cattedrale suonarono a distesa. Il barone Broquier d'Ameli, magnifico priore dell'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento, l'arcivescovo e tutto il Capitolo in paramenti da cerimonia fecero ala alla coppia reale che entra nella chiesa. Lo spettacolo fu memorabile, una "guache" dai colori violenti: la bianca cattedrale romanica circondata dal mare come una nave, l'arco in fondo al quale l'orizzonte si vede il Britannia alla fonda, l'immensa mole del Castello normanno sulle acque turchine, il cielo limpido e teso e l'aria profumata dell'estate che arriva. Carlo e Diana ascoltarono la leggenda di San Nicola cui è intitolata la chiesa, la favola del pellegrino fanciullo venuto dalla Grecia a cavallo di un delfino; poi scendono nella cripta e si scambiarono uno sguardo di sorpresa davanti ai graffiti dei turisti che istoriarono le pareti degli affreschi: Di Fonso Nicola ama Pinuccia Di Meo, cuori, frecce, viva la Juventus. Quando escono sulla piazza si concedono a un breve giro di folla, lusingati non senza spavento da tanto entusiasmo popolare. La torma dei "royal reporters" venuti dall'Inghilterra fotografa Carlo mentre soccorreva una bambina di cinque anni che si stava schiacciando una mano fra due transenne; con erculea premurosità il principe sollevò le barriere d'acciaio: "Are you all right?" chiese alla piccola in lacrime e Diana, privilegio rarissimo, le concede una lenta carezza sulla guancia.