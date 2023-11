Siamo solo custodi, sabato nuovo appuntamento alla scoperta della chiesa di San Martino

Un nuovo appuntamento promosso da #SiamoSoloCustodi è in programma per questo sabato, in concomitanza con la festività di San Martino. I partecipanti avranno l'opportunità di immergersi nella storia della chiesa dedicata al santo, seguendo un percorso curato da Andrea Moselli.L'evento traccerà una panoramica storica che partendo dalle fondamenta longobarde della chiesa, attraverserà le varie fasi di sviluppo, giungendo sino all'odierna connessione con il rito officiato dalla Chiesa Ortodossa Romena. L'appuntamento è per sabato 11 Novembre in Piazza Lambert 5, alle ore 16:30. Per prenotazioni, ulteriori info e dettagli, contattare il numero WhatsApp 3490788854.