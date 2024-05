Trani dice addio all'Hotel Royal: al suo posto una struttura residenziale

Nel corso degli anni poi la struttura fu deturpata dai ladri che pian piano la smantellarono portando via persino gli infissi.



Ora, con le attività di rimozione avviate, si pone fine ad un altro pezzo di storia della città, simbolo della bella Trani che fu negli anni Cinquanta.

Trani dice addio ad uno dei suoi luoghi storici: stiamo parlando dell'ex Hotel Jolly poi denominato Hotel Royal. Sono state infatti avviate le attività di demolizione concon la chiusura delle strade attigue dalle ore 6 alle ore 17 per permettere le operazioni in totale sicurezza.Nato nel, la struttura alberghiera fu chiusa nel. Nella nuova struttura residenziale potranno trovare spazio fino a 20 unità immobiliari a partire da 55 metri quadrati., mentre per quelle di costruzione del nuovo edificio si dovrà aspettare fino a metà del 2025. La ditta che sta operando è la Silco di Altamura.Nel 2014 l'ex albergo è stato al centro di unalegata ad un mancato accordo sull'adeguamento del canone di locazione tra proprietà e gestore (e non una morosità completa come si era ipotizzato inizialmente) ma che sarebbe stato sufficiente all'Autorità Giudiziaria per sequestrare temporaneamente lo stabile. Da quel momento il caos e il nulla, una soluzione che di fatto non si è mai trovata neanche a seguito della nuova presa di possesso (subito dopo il dissequestro) dei vecchi gestori, che provarono a rilanciarsi subito annunciando la ripresa dell'attività. Ma di fatto quelle catene non furono mai più tolte dalla porta d'ingresso.