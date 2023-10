Un segna tempo, ancora, senza tempo

Senz'altro uno dei simboli della città, alloggiato sul campanile di una chiesa storica e in un punto decisamente strategico e centrale. EppurePotremmo descrivere così l'antico orologio appollaiato sul campanile di San Rocco.Un segna tempo bloccato, che, la scarsa cura, ha tramutato in undi un bel campanile cittadino. Ma questa scarsa manutenzione adesso, mette in pericolo anche la funzione decorativa del grosso orologio.Se purvolta che, laè sempre la stessa, se non addiritturacon l'aiuto di caldo ed intemperie. I numeri del quadrante, infatti, continuano nella loro dissoluzione incessante, mentre le lancette restano paralizzate a quelleIn una città del calibro di Trani, questi dettagli potrebbero fare la differenza, rappresentare quella chicca in più, oltre che avere un'utilità effettiva per i passanti.La speranza è che vengaall'orologio il suodi un tempo, dando anche la carica necessaria a far smuovere le lancette ormai tristemente paralizzate da troppo.